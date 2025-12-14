HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Phương Thanh, Cẩm Ly, Vân Khánh hội ngộ đêm nhạc "Quê hương – Tình yêu và Tuổi trẻ"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Một đêm nhạc mở cửa tự do, hứa hẹn thu hút đông khán giả thưởng thức tại Công viên Thành phố mới Bình Dương, với sự tham gia của Cẩm Ly và nhiều ca sĩ

Phương Thanh, Cẩm Ly, Vân Khánh hội ngộ đêm nhạc "Quê hương – Tình yêu và Tuổi trẻ" - Ảnh 1.

Ca sĩ Phương Thanh, Cẩm Ly, Vân Khánh


Chương trình giao lưu nghệ thuật "Quê hương – Tình yêu và Tuổi trẻ" sẽ diễn tối nay, lúc 19 giờ, ngày 14-12, tại Công viên Thành phố mới Bình Dương, phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.

Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện.

Hoạt động này nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào biểu diễn, giao lưu và quảng bá dòng âm nhạc truyền thống cách mạng, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, cùng những thành tựu nổi bật của Thành phố và đất nước trong thời kỳ mới.

Không chỉ là một đêm diễn, "Quê hương – Tình yêu và Tuổi trẻ" được thực hiện như lời tri ân sâu sắc đối với các giá trị lịch sử – văn hóa đã hun đúc nên bản lĩnh con người Việt Nam; đồng thời tôn vinh niềm tự hào dân tộc, khát vọng dựng xây Thành phố mới, nơi mỗi cá nhân góp một thanh âm vào bản hòa ca chung của Tổ quốc.

Phương Thanh, Cẩm Ly, Vân Khánh hội ngộ đêm nhạc "Quê hương – Tình yêu và Tuổi trẻ" - Ảnh 2.

NSƯT ca sĩ Vân Khánh

Chương trình sẽ tạo một không gian nghệ thuật sáng tạo, năng động, giàu tính nhân văn, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ và tầm ảnh hưởng của âm nhạc truyền thống cách mạng trong đời sống đương đại, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Đêm giao lưu quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi và gương mặt được công chúng yêu mến: NSND Hữu Quốc, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Cẩm Ly, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Xuân Định K.Y, nhóm 135, nhóm Nhật Nguyệt, rapper Minh Hy, cùng nghệ sĩ xiếc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Lê Hưng & Nhã Hiếu, violist Tân Titan, nhóm múa Mặt Trời, nhóm múa ABC.

Với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo và những giai điệu đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ, đêm diễn hứa hẹn mở ra một không gian nghệ thuật đa sắc màu – nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi tình yêu quê hương được kể bằng âm thanh, ánh sáng và trái tim tận tụy của người nghệ sĩ.

"Tôi tin rằng đông đảo khán giả, người lao động, đoàn viên, thanh niên và người yêu nghệ thuật sẽ đến thưởng thức và hòa mình vào đêm giao lưu đặc biệt này – một điểm hẹn văn hóa ấm áp, giàu cảm hứng trong những ngày cuối năm" – NSƯT ca sĩ Vân Khánh nói.

Tin liên quan

Siu Black, Phương Thanh, Trọng Phúc tạo dấu ấn đẹp tại chương trình Mừng Phật Đản 2025

Siu Black, Phương Thanh, Trọng Phúc tạo dấu ấn đẹp tại chương trình Mừng Phật Đản 2025

(NLĐO) – Nhạc sĩ, NSƯT Võ Thanh Liêm đã tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Phật Đản thật trang nghiêm, ấm cúng và chan hòa ân tình

Phương Thanh, Quang Hà, Nguyễn Phi Hùng tái ngộ "Thay lời muốn nói"

(NLĐO) - Sau 2 tháng tạm ngưng, tháng 10-2024, chương trình "Thay lời muốn nói" trở lại trên sóng HTV.

Phương Thanh Cẩm Ly
