Khán giả Việt Nam có nhiều cơ hội thưởng thức UFC

Tường Phước

(NLĐO) - FPT Play sẽ nắm giữ quyền phát sóng độc quyền các sự kiện UFC tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 1-1-2026.

UFC - tổ chức võ thuật tổng hợp (MMA) hàng đầu thế giới thuộc TKO Group Holdings (NYSE: TKO) - cùng Thương hiệu FPT Play thuộc Tập đoàn FPT, công bố thỏa thuận hợp tác bản quyền trong nhiều năm, thông qua công ty marketing thể thao toàn cầu IMG.

Theo thỏa thuận đã ký, FPT Play sẽ độc quyền phát sóng trực tiếp toàn bộ các sự kiện UFC Numbered và Fight Nights, bắt đầu từ UFC 324: GAETHJE vs. PIMBLETT 2 vào ngày 25-1. Bên cạnh các sự kiện trực tiếp, FPT Play sẽ giới thiệu loạt chương trình độc quyền như UFC Countdown, UFC Connected và ROAD TO UFC – giải đấu mang đến cơ hội cho các tài năng MMA triển vọng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thẳng tiến đến UFC.

FPT Play và UFC sẽ hợp tác dài hạn, phân phối nội dung trên đa dạng hạ tầng, bao gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, OTT, Internet, di động, quyền trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Ông Kevin Chang, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc khu vực châu Á của UFC, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi mở ra một kỷ nguyên mới của UFC tại Việt Nam. Với nhiều tài năng địa phương đang nổi lên, Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường MMA sôi động, nhiệt huyết nhất khu vực. Cùng với FPT Play, chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận UFC đối với người hâm mộ khắp cả nước".

Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT, khẳng định: "Việc hợp tác cùng UFC lần này là bước tiến quan trọng, giúp người dùng FPT Play nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung có thể thưởng thức trực tiếp các sự kiện võ thuật hấp dẫn nhất thế giới".

Các sự kiện UFC sẽ được FPT Play phát sóng trên đa nền tảng với bình luận chuyên môn tiếng Việt chuyên nghiệp.

UFC là tổ chức võ thuật tổng hợp (MMA) hàng đầu thế giới với hơn 700 triệu người hâm mộ và khoảng 330 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Mỗi năm, UFC tổ chức hơn 40 sự kiện trực tiếp tại các đấu trường danh giá nhất toàn cầu, đồng thời phân phối chương trình đến hơn 950 triệu hộ gia đình thông tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách võ sĩ của UFC quy tụ những ngôi sao MMA xuất sắc nhất thế giới, đại diện cho hơn 75 quốc gia.

Tin liên quan

Ronaldo được cựu võ sĩ UFC "thách đấu" trên sàn MMA

Ronaldo được cựu võ sĩ UFC "thách đấu" trên sàn MMA

(NLĐO) - Cựu võ sĩ UFC sinh ra tại Liverpool lên tiếng thách đấu Gary Neville hoặc Ronaldo.

Lăng mạ người cha quá cố của đối thủ, võ sĩ UFC nhận cái kết đắng

(NLĐO) - Việc Colby Covington lăng mạ người cha đã mất của Leon Edwards đã khiến võ sĩ này nhận kết cục buồn

Đoàn MMA Việt Nam giành 1 HCV châu Á nhờ Lò Thị Phung

(NLĐO) - Khép lại Giải Vô địch MMA châu Á 2026, Lò Thị Phung và Lưu Đức Mạnh lần lượt mang về tấm HCV và HCĐ cho tuyển Việt Nam.

FPT play võ thuật tổng hợp MMA UFC
