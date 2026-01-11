Đoàn MMA Việt Nam giành 1 HCV châu Á nhờ Lò Thị Phung

Lò Thị Phung đã bước lên đỉnh cao MMA châu Á 2026 theo cách không thể thuyết phục hơn, với chiến thắng “đánh nhanh, thắng gọn” để khẳng định vị thế của một trong những nữ võ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Ở trận chung kết hạng cân tại giải AMMA Championship diễn ra ở Lô Châu (Trung Quốc), đại diện Việt Nam đối đầu Akbaridast Gerdi Mobina, tay đấm giàu kinh nghiệm đến từ Iran. Ngay khi tiếng chuông khai cuộc vang lên, Lò Thị Phung lập tức áp sát, chủ động đưa trận đấu về thế địa chiến trước khi khóa chặt đối thủ bằng đòn tam giác hiểm hóc.

Mobina nỗ lực vùng vẫy để thoát thân, nhưng sức ép từ thế siết của võ sĩ Việt Nam là quá lớn. Chỉ sau 51 giây thi đấu, đại diện Iran buộc phải liên tục đập tay xin thua.

Trọng tài cần thêm vài khoảnh khắc để xác nhận tín hiệu đầu hàng, trước khi chính thức công bố chiến thắng knock-out kỹ thuật cho Lò Thị Phung.

Lò Thị Phung (hàng 2, thứ 3 từ phải qua) giành tấm HCV duy nhất của đoàn Việt Nam

Tấm HCV này cũng là huy chương vàng duy nhất của đội tuyển MMA Việt Nam tại giải, khiến chiến công của Lò Thị Phung càng thêm giá trị và nổi bật. Ngoài cô, Lưu Đức Mạnh cũng giành HCĐ 60kg nam truyền thống.

AMMA Championship 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi kết quả được dùng để xếp hạng và tích điểm chuyên môn cho các võ sĩ, hướng tới ASIAD 20 tại Nhật Bản và Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Chiến thắng chớp nhoáng của Lò Thị Phung vì thế không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho MMA nữ Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Trước đó, Lò Thị Phung cũng đã giành chiến thắng đo ván kỹ thuật trước võ sĩ Thái Lan Suksamran Thanyaret chỉ sau chưa đầy 90 giây ở hạng cân 49 kg nữ, diễn ra tối 9-1 tại Lô Châu.

Thành tích tại giải đấu này sẽ được Hiệp hội MMA châu Á tích lũy điểm để xếp hạng võ sĩ trước khi dự Asiad 20 tại Nhật Bản và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026) tại Ả Rập Saudi. MMA đã chính thức được đưa vào chương trình thi đấu của Asiad 20 với 6 bộ huy chương, gồm: MMA truyền thống nam 65kg, 77kg và MMA hiện đại nam 60kg, 71kg; MMA truyền thống nữ 60kg và MMA hiện đại 54kg nữ.



