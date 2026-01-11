HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đoàn MMA Việt Nam giành 1 HCV châu Á nhờ Lò Thị Phung

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại Giải Vô địch MMA châu Á 2026, Lò Thị Phung và Lưu Đức Mạnh lần lượt mang về tấm HCV và HCĐ cho tuyển Việt Nam.

Lò Thị Phung đã bước lên đỉnh cao MMA châu Á 2026 theo cách không thể thuyết phục hơn, với chiến thắng “đánh nhanh, thắng gọn” để khẳng định vị thế của một trong những nữ võ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Ở trận chung kết hạng cân tại giải AMMA Championship diễn ra ở Lô Châu (Trung Quốc), đại diện Việt Nam đối đầu Akbaridast Gerdi Mobina, tay đấm giàu kinh nghiệm đến từ Iran. Ngay khi tiếng chuông khai cuộc vang lên, Lò Thị Phung lập tức áp sát, chủ động đưa trận đấu về thế địa chiến trước khi khóa chặt đối thủ bằng đòn tam giác hiểm hóc.

Mobina nỗ lực vùng vẫy để thoát thân, nhưng sức ép từ thế siết của võ sĩ Việt Nam là quá lớn. Chỉ sau 51 giây thi đấu, đại diện Iran buộc phải liên tục đập tay xin thua. 

Trọng tài cần thêm vài khoảnh khắc để xác nhận tín hiệu đầu hàng, trước khi chính thức công bố chiến thắng knock-out kỹ thuật cho Lò Thị Phung.

img

Lò Thị Phung (hàng 2, thứ 3 từ phải qua) giành tấm HCV duy nhất của đoàn Việt Nam

Tấm HCV này cũng là huy chương vàng duy nhất của đội tuyển MMA Việt Nam tại giải, khiến chiến công của Lò Thị Phung càng thêm giá trị và nổi bật. Ngoài cô, Lưu Đức Mạnh cũng giành HCĐ 60kg nam truyền thống.

AMMA Championship 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi kết quả được dùng để xếp hạng và tích điểm chuyên môn cho các võ sĩ, hướng tới ASIAD 20 tại Nhật Bản và Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Chiến thắng chớp nhoáng của Lò Thị Phung vì thế không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho MMA nữ Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Trước đó, Lò Thị Phung cũng đã giành chiến thắng đo ván kỹ thuật trước võ sĩ Thái Lan Suksamran Thanyaret chỉ sau chưa đầy 90 giây ở hạng cân 49 kg nữ, diễn ra tối 9-1 tại Lô Châu.

Thành tích tại giải đấu này sẽ được Hiệp hội MMA châu Á tích lũy điểm để xếp hạng võ sĩ trước khi dự Asiad 20 tại Nhật Bản và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026) tại Ả Rập Saudi.

MMA đã chính thức được đưa vào chương trình thi đấu của Asiad 20 với 6 bộ huy chương, gồm: MMA truyền thống nam 65kg, 77kg và MMA hiện đại nam 60kg, 71kg; MMA truyền thống nữ 60kg và MMA hiện đại 54kg nữ.


Tin liên quan

Khai giảng Lớp tập huấn Luật thi đấu MMA Việt Nam 2025 tại TP HCM

Khai giảng Lớp tập huấn Luật thi đấu MMA Việt Nam 2025 tại TP HCM

(NLĐO) - Khóa học quy tụ 85 học viên đến từ 18 tỉnh, thành và các CLB MMA trên toàn quốc

Evra thêm thông tin về màn thách đấu Suarez trên sàn MMA

(NLĐO) - Cựu sao Man United, Patrice Evra đã có những chia sẻ khi lên tiếng thách đấu cựu cầu thủ Liverpool Luis Suarez trên sàn MMA.

Ronaldo được cựu võ sĩ UFC "thách đấu" trên sàn MMA

(NLĐO) - Cựu võ sĩ UFC sinh ra tại Liverpool lên tiếng thách đấu Gary Neville hoặc Ronaldo.

MMA MMA châu Á Lò Thị Phung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo