Lao động

Khẩn trương chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động vùng lũ

G.Nam

(NLĐO) - Bộ Nội vụ yêu cầu 9 địa phương vùng lũ giải quyết nhanh, chi trả đủ chế độ bảo hiểm thất nghiệp, mở rộng hỗ trợ từ xa, giảm thủ tục cho người lao động

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND 9 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ đặc biệt lớn gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, đề nghị khẩn trương giải quyết, chi trả đầy đủ và kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 228/CĐ-TTg ngày 25-11-2025 về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vùng chịu thiệt hại mưa lũ, các địa phương cần tạo điều kiện tối đa về thủ tục, giải quyết nhanh- đúng- đủ quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ người lao động sớm quay lại thị trường, gồm: nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm; đẩy mạnh hỗ trợ học nghề; tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian chờ đợi.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu tăng cường hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời linh hoạt bố trí các điểm tiếp nhận lưu động tại khu vực an toàn nhằm giảm áp lực cho người dân trong bối cảnh đi lại khó khăn do mưa lũ.

Khẩn trương chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động vùng lũ - Ảnh 1.

Công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ lịch sử vẫn được nhiều tổ chức, cá nhân chung tay thực hiện.

Để bảo đảm thông tin minh bạch và hỗ trợ người lao động theo dõi tiến độ hồ sơ, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thiết lập và duy trì các kênh hỗ trợ từ xa như đường dây nóng, Zalo, email… nhằm hạn chế tối đa việc đi lại không cần thiết và giúp người dân chủ động cập nhật tình trạng giải quyết chế độ.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố phải đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trình tự – thủ tục hưởng chế độ, quyền lợi người lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động bằng các hình thức phù hợp với điều kiện địa phương.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn hoặc vướng mắc, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương phản ánh về Cục Việc làm (địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Trốn đóng BHXH, BHTN: Cách tính tiền và số ngày theo quy định mới

Trốn đóng BHXH, BHTN: Cách tính tiền và số ngày theo quy định mới

(NLĐO) - Chính phủ vừa ban hành quy định chi tiết về chậm đóng, trốn đóng BHXH và bảo hiểm thất nghiệp nhằm tăng tính răn đe và bảo vệ người lao động.

Doanh nghiệp trốn đóng BHTN, sao bắt NLĐ "đóng thay"?

(NLĐO) - Tranh cãi đề xuất NLĐ "tự nguyện" nộp BHTN thay doanh nghiệp trốn đóng. Bộ Nội vụ nói "bảo vệ" nhưng nhiều bên lo ngại NLĐ gánh rủi ro "đóng 2 lần".

Hướng dẫn mới nhất về giải quyết hưởng BHXH, BHTN

(NLĐO) - Đơn vị phải đóng đủ BHXH bắt buộc để bảo đảm quyền lợi đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động

