Chiều 29-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Tiếp đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, cùng các lãnh đạo, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11, phát biểu tại hội nghị .Ảnh: TTXVN

Qua kiểm tra đánh giá TP HCM đạt nhiều kết quả tích cực ở 4 nội dung lớn, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30-8-2025 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 19-3-2026 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, trọng điểm, có nhiều nội dung mới, khó, chưa có tiền lệ; đồng thời đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết, quyết tâm cao, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt; bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP HCM tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trình cấp có thẩm quyền nhằm tạo khung thể chế vượt trội cho thành phố phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tái định cư; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phát triển hạ tầng số, nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, dữ liệu lớn và đổi mới sáng tạo.