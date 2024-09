Khẩn trương khôi phục sản xuất - kinh doanh

Ngày 15-9, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 về các giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng do bão lũ.



Thiệt hại khoảng 40.000 tỉ đồng

Bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên biển Đông và 70 năm qua trên đất liền nước ta, gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản. Tính đến 6 giờ ngày 15-9, ghi nhận đã có 348 người chết và mất tích.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết theo ước tính chưa đầy đủ, thiệt hại do bão số 3 gây ra khoảng 40.000 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 257.000 căn nhà, 1.300 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại; gây ra 305 sự cố đê điều; trên 262.000 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại, gãy đổ; 2.250 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi...

Tác động lớn hơn nữa, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, là tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm của cả nước và nhiều địa phương dự báo chậm lại. Tăng trưởng GDP cả nước quý III/2024 có thể giảm 0,35 điểm %, quý IV giảm 0,22 điểm % so với kịch bản không có bão số 3. Tăng trưởng kinh tế cả nước dự báo giảm 0,15 điểm % so với kịch bản tăng trưởng 6,8%-7%. Riêng với các địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai..., tốc độ tăng trưởng GRDP có thể giảm trên 0,5 điểm %.

Bộ KH-ĐT đánh giá các trang trại, hộ trồng lúa, hoa màu, hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất; cần nhiều nguồn lực, thời gian để tái sản xuất. Bên cạnh nhiều cơ sở du lịch, lưu trú bị hư hỏng, phải đóng cửa để sửa chữa, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xây dựng cũng chịu tác động - nhất là tác động gián tiếp khi bị mất điện, nghẽn thông tin liên lạc, người lao động và gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT nhấn mạnh các vấn đề xã hội, bao gồm y tế, giáo dục, môi trường, nước sạch, lao động - việc làm, đời sống người dân..., cần đặc biệt được quan tâm, ưu tiên nguồn lực và triển khai khắc phục nhanh sau bão lũ, không để phát sinh dịch bệnh, gây tác động cộng hưởng. Đồng thời, cần sớm khắc phục hệ thống kết cấu hạ tầng về đường sá, cầu cống, điện, cấp thoát nước, viễn thông, trường học... đang bị hư hại.

Nghiên cứu gói lãi suất "0 đồng"

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ, chia buồn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là những gia đình có người tử vong, mất tích, bị thương do bão lũ gây ra.

Thủ tướng nhiều lần nghẹn giọng, bật khóc khi đề cập sự tàn phá, hậu quả nặng nề và những mất mát, thiệt hại của người dân, của đất nước. Thủ tướng cho biết công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng trong công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm, khắc phục hậu quả bão lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý không để đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; có chính sách tín dụng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Ảnh: NHẬT BẮC

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét, thiếu nước sạch, không có chỗ ở và các sinh hoạt thiết yếu hằng ngày; nhanh chóng ổn định tình hình người dân về tinh thần và vật chất; khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, thống kê thiệt hại; bố trí chỗ ở tại nhà văn hóa thôn bản, cơ sở của công an, quân đội trên địa bàn; tổ chức tái định cư tại nơi an toàn đối với các thôn bản bị vùi lấp do sạt lở, chậm nhất ngày 31-12 phải hoàn thành. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu thống kê, sửa chữa các trường lớp, thiết bị để trong tháng 9 này, tất cả học sinh được trở lại trường.

Liên quan hoạt động sản xuất - kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê thiệt hại để khôi phục trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ. Thủ tướng lưu ý không để đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; có phương án tăng cường các loại hình giao thông, giảm giá cước vận tải, khôi phục các kho bãi tập kết hàng hóa. Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng nghiên cứu các chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ, chính sách tín chấp, gói lãi suất "0 đồng"...

Thủ tướng giao Bộ KH-ĐT và các cơ quan xây dựng, triển khai chương trình khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn", "ai có của giúp của, ai có công giúp công..., tất cả vì nhân dân, vì đất nước".

Làng Nủ còn 66 người chết và mất tích Theo thông tin từ Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, tính đến 11 giờ ngày 15-9, còn 66 người chết và mất tích sau vụ lũ quét. Trong đó, 52 người chết và 14 người mất tích - giảm 29 trường hợp mất tích so với số liệu công bố ban đầu. Lý do là một số trường hợp trước đó không khai báo đầy đủ, một số trường hợp khai báo ban đầu chưa chính xác hoặc bị chồng chéo thành phần giữa gia đình lớn và gia đình riêng. V.Duẩn - T.Tuấn

Hôm nay, ban hành nghị quyết về khắc phục hậu quả bão lũ Thủ tướng giao Bộ KH-ĐT phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ ban hành nghị quyết về khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất - kinh doanh, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng ngay trong ngày 16-9. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ngày 15-9 cũng đã ký quyết định hỗ trợ 150 tỉ đồng cho tỉnh Lào Cai từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão số 3 và mưa lũ, ổn định đời sống người dân.