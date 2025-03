Khẩn trương với loạt công trình trọng điểm

Chiều 12-3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp để tháo gỡ vướng mắc Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Cùng ngày, tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra 2 dự án cao tốc đường bộ; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thị sát các công trình giao thông trọng điểm tại TP HCM.

TP HCM giải bài toán mặt bằng cho 2 dự án

Tại công trình nút giao An Phú (TP Thủ Đức, TP HCM), ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý xây dựng các công trình giao thông, đã báo cáo về tiến độ thực hiện dự án.

Công trình này có tổng mức đầu tư 3.408 tỉ đồng, triển khai từ năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Công trình nút giao An Phú được thiết kế ba tầng, nhằm tăng cường kết nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ và các trục giao thông chính, góp phần giảm ùn tắc. Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tổng diện tích sử dụng của dự án là 30,64 ha. UBND TP Thủ Đức đã bàn giao toàn bộ 2.229,8 m² diện tích GPMB thuộc phạm vi dự án. Tuy nhiên, một phần diện tích 22.012 m² thuộc Khu Đô thị phát triển phường An Phú vẫn chưa hoàn tất việc bồi thường, ảnh hưởng đến tiến độ mở rộng đường Lương Định Của và cả nút giao An Phú. Diện tích vướng mắc này thuộc một dự án lớn với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư. Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm chịu trách nhiệm chính. Ông Lương Minh Phúc cho biết để hoàn thành phần đường dẫn và cầu vượt, cần thu hồi 12.600 m² đất, phần còn lại chủ yếu là cây xanh và các hạng mục phụ trợ.

Sau khi thị sát nút giao An Phú, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tiếp tục kiểm tra gói thầu XL3, đoạn qua TP Thủ Đức và gói thầu XL9, đoạn qua huyện Bình Chánh thuộc dự án đường Vành đai 3. Dự án có tổng chiều dài đầu tư khoảng 76,34 km, đi qua TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Riêng TP HCM, tuyến đường dài 47,51 km, đi qua TP Thủ Đức, các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh. Các địa phương khác gồm Đồng Nai (11,26 km), Bình Dương (10,76 km) và Long An (6,81 km). Tổng mức đầu tư là 75.378 tỉ đồng. Đến nay, dự án đang triển khai theo đúng mốc tiến độ đã được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt. Công tác GPMB hoàn tất vào cuối năm 2023. Dự kiến, đến ngày 31-12-2025, 21,27 km đầu tiên sẽ thông xe kỹ thuật, gồm 14,73 km tại TP HCM và 6,54 km tại Long An. Đến ngày 30-4-2026, thêm 55,07 km tiếp tục được đưa vào khai thác. Toàn tuyến dài 76,34 km sẽ hoàn thành vào ngày 30-6-2026.

Tại công trường, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ GPMB tại nút giao An Phú, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương triển khai các hạng mục ngoài tuyến đường từ cao tốc TP HCM - Long Thành đến đường Lương Định Của. "Đây không chỉ là một công trình giao thông quan trọng mà còn góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại cho thành phố" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh. Về dự án Vành đai 3, Chủ tịch UBND TP yêu cầu TP Thủ Đức xử lý dứt điểm công tác GPMB, đặc biệt là 7 hộ dân còn vướng mắc. Nhấn mạnh tính cấp bách của công trình, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung thi công, bảo đảm tiến độ đề ra. "Đây là dự án trọng điểm quốc gia, không thể chậm trễ. Toàn tuyến phải được đưa vào vận hành đúng kế hoạch" - ông Nguyễn Văn Được yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo tại nút giao An Phú Ảnh: Ngọc Quý

Gỡ vướng cho các dự án đường cao tốc

Chiều cùng ngày, tại tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng đoàn công tác số 1 của Chính phủ, đã chủ trì cuộc họp để rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km, với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng, khởi công từ đầu năm 2023.

Đến nay, khối lượng thực hiện dự án đạt 55,8% giá trị hợp đồng. Các địa phương trong vùng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã bàn giao 100% mặt bằng cho các nhà thầu để thi công toàn bộ tuyến chính; còn vướng một số vị trí cục bộ do cập nhật điều chỉnh ranh giới GPMB theo hồ sơ thiết kế bước bản vẽ thi công. Sau khi nghe báo cáo tiến độ các dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị các địa phương tập trung giải quyết những vướng mắc còn lại trong công tác GPMB và hoàn thành các thủ tục để đưa vào khai thác các mỏ đá phục vụ thi công dự án. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh các tuyến cao tốc phải bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đoàn kiểm tra sẽ thường xuyên kiểm tra tình hình thi công thực tế tại các dự án cao tốc nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án.

Tại tỉnh Khánh Hòa chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công 2 dự án cao tốc, gồm: Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang và Dự án Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (thành phần 1). Dự án Vân Phong - Nha Trang dài 83,35 km, tổng vốn đầu tư 11.808 tỉ đồng, khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành theo hợp đồng vào tháng 12 năm nay. Dự án hiện có một số vướng mắc như: 3 đường gom dân sinh bổ sung, trạm dừng nghỉ tại thị xã Ninh Hòa… Dự án Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa dài 31,5 km với tổng vốn 5.333 tỉ đồng, khởi công tháng 6-2023. Tỉnh Khánh Hòa quyết tâm hoàn thành 20 km đầu tuyến vào năm 2025, đoạn còn lại năm 2026. Dự án đã bàn giao mặt bằng triển khai thi công thực tế ngoài hiện trường được 28,69/31,5 km đạt 91,1%. Dự án còn vướng mắc 42 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phải quyết liệt, nỗ lực hơn nữa mới có thể đáp ứng tiến độ hoàn thành các dự án thuộc danh mục 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025.

Thông xe 2 tuyến cao tốc qua Cao Bằng, Lạng Sơn trong năm 2025 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1947/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về Dự án đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn giải phóng và bàn giao mặt bằng sạch 100% cho nhà thầu để triển khai thi công 2 dự án trước ngày 31-3; yêu cầu nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả) thực hiện đúng cam kết trước Thủ tướng về tiến độ hoàn thành thông xe các dự án trong năm 2025. Dự án kết nối từ cửa khẩu Hữu Nghị với đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã hoàn thành và cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vừa được khởi công ngày 1-1-2024. V.Duẩn