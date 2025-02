Khẳng định trách nhiệm của Công đoàn trong xây dựng Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Tối 16-2, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần I, năm 2025 với chủ đề "Gương sáng công nhân tiền phong".

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sáng kiến tổ chức hoạt động ý nghĩa thiết thực này của Tổng LĐLĐ Việt Nam; qua đó khẳng định trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của nước ta đã được nâng lên rất đáng tự hào, tạo tiền đề cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tới: kinh tế - xã hội phát triển, an sinh xã hội, đời sống Nhân dân tiếp tục được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng.

"Góp chung vào thành tựu của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, công nhân, người lao động cả nước".

Trong suốt 95 năm đồng hành cùng dân tộc, Đảng luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân và kiên định giữ vững, phát huy bản chất giai cấp công nhân của một Đảng cách mạng chân chính; Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó phát triển đảng viên là một nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng căn dặn: "Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện".

Các đại biểu tham dự sự kiện

Quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, những năm qua các cấp Công đoàn cả nước đã triển khai nhiều giải pháp giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên công đoàn và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong 10 năm qua, Công đoàn cả nước đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu hơn 675.000 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, chiếm 12,05% tổng số đảng viên trong toàn Đảng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên được biểu dương hôm nay là những điển hình tiên tiến trong đội ngũ đảng viên công nhân cả nước, gương mẫu trong công tác và mọi hoạt động, nói đi đôi với làm, có đề xuất, sáng kiến, giải pháp đổi mới, hiệu quả trong lao động sản xuất và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; được cấp uỷ, cấp quản lý về chuyên môn và công đoàn tin tưởng, đánh giá cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao về những kết quả nổi bật mà tổ chức Công đoàn, đội ngũ đảng viên, đoàn viên, người lao động đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là 95 đảng viên được biểu dương hôm nay.

Các đại biểu tham dự sự kiện biểu dương

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi phải có nguồn lực chất lượng cao, trong đó có lực lượng công nhân thời đại mới thực sự vừa hồng, vừa chuyên, vì vậy các cấp công đoàn và cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, nhất là những công nhân là đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ra sức thi đua, phấn đấu để góp phần đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về tổ chức, hoạt động của Công đoàn, các quy định liên quan đến người lao động. Phối hợp triển khai có hiệu quả các chính sách về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh xã hội; nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, lao động thu nhập thấp.

Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn cần chủ động tiến hành các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên công đoàn nói chung, đoàn viên công nhân nói riêng. Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là tiền đề để xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Thường xuyên nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tạo niềm tin, sự gắn bó mật thiết của đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng 95 gương điển hình được biểu dương hôm nay tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lan tỏa kinh nghiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo trở thành những tuyên truyền viên, truyền cảm hứng mạnh mẽ để thúc đẩy đoàn viên, công nhân phấn đấu, trở thành đảng viên của Đảng.