Kinh tế

Khánh Hòa: Đầu tư 11.400 tỉ đồng xây 3 khu công nghiệp trọng điểm

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Đây là 3 dự án khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa cũ

Ngày 31-12, UBND tỉnh Khánh Hòa trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 3 dự án khu công nghiệp. Đây là 3 dự án khu công nghiệp (KCN) trọng điểm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa cũ.

Theo đó, các dự án được trao quyết định gồm KCN Ninh Xuân 1, KCN Ninh Xuân 2 và KCN Ninh Diêm 1, với tổng vốn đầu tư hơn 11.400 tỉ đồng, quy mô sử dụng đất trên 1.200 ha. Các dự án đều có thời hạn hoạt động 70 năm, được định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thu hút các ngành sản xuất công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao.

Khánh Hòa: Đầu tư 11.400 tỉ đồng xây 3 khu công nghiệp trọng điểm - Ảnh 1.

Khánh Hòa: Đầu tư 11.400 tỉ đồng xây 3 khu công nghiệp trọng điểm - Ảnh 2.

3 dự án được trao quyết định gồm KCN Ninh Xuân 1, KCN Ninh Xuân 2 và KCN Ninh Diêm 1, với tổng vốn đầu tư hơn 11.400 tỉ đồng

Trong đó, KCN Ninh Xuân 1 do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 4.631 tỉ đồng, quy mô gần 496 ha, triển khai tại xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa, tiến độ thực hiện không quá 60 tháng. 

KCN Ninh Xuân 2 do Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 4.033 tỉ đồng, quy mô khoảng 490 ha, cũng được triển khai tại khu vực này.

KCN Ninh Diêm 1 do Công ty CP Phát triển Ninh Khánh Land làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 2.834 tỉ đồng, quy mô 241,5 ha, triển khai tại phường Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa, với tiến độ không quá 36 tháng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình KCN sinh thái, thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng phát triển bền vững.

Khánh Hòa: Đầu tư 11.400 tỉ đồng xây 3 khu công nghiệp trọng điểm - Ảnh 3.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, kết quả trên gắn liền với nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và vai trò của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh. Năm 2025, Ban Quản lý được kiện toàn tổ chức theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp; đồng thời chủ động chuyển từ phương thức tiếp nhận hồ sơ sang đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ khâu nghiên cứu, chuẩn bị dự án.

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá, với việc rà soát, chuẩn hóa quy trình và tăng cường phối hợp liên thông giữa các sở, ngành. Nhờ đó, thời gian giải quyết thủ tục của nhiều dự án khu công nghiệp được rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện để các dự án sớm được chấp thuận và triển khai.

Khánh Hòa: Đầu tư 11.400 tỉ đồng xây 3 khu công nghiệp trọng điểm - Ảnh 4.

Các nhà đầu tư và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Các dự án sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ hình thành hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo việc làm cho người lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Khánh Hòa trong thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thay mặt tỉnh Khánh Hòa cám ơn và đánh giá cao việc các nhà đầu tư đã tin tưởng, lựa chọn tỉnh Khánh Hòa là điểm đến đầu tư chiến lược. Sự hiện diện của các nhà đầu tư uy tín, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn, tiềm năng và môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch của tỉnh Khánh Hòa.

