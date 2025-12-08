Khánh Hòa: Đề nghị Công an điều tra công tác vận hành xả lũ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản số 8466/UBND-KT về việc rà soát, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, trong các ngày từ 17 đến 22-11, tỉnh Khánh Hòa hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài, gây ra tình trạng ngập lụt lịch sử trên diện rộng. Mực nước tại nhiều sông, suối dâng vượt mức lũ lịch sử, khiến hàng loạt khu vực bị cô lập, chia cắt.

Việc nước lũ dâng nhanh, cộng với quá trình điều tiết – xả lũ từ các hồ chứa thủy lợi và hồ thủy điện Đa Nhim, đã làm thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, sản xuất nông nghiệp, hệ thống hạ tầng, cũng như nhiều công trình công cộng, trường học và trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nhiều hồ chứa ở Khánh Hòa xả lũ

Trước diễn biến phức tạp và thiệt hại nặng nề đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì phối hợp Đài Khí tượng Thuỷ văn Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, rà soát và kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trong thời gian xảy ra mưa lũ.

Các hồ được yêu cầu kiểm tra đặc biệt gồm: Sông Cái, Nước Ngọt, Suối Dầu, Am Chúa và hồ thủy điện Đa Nhim.

Theo chỉ đạo, lực lượng chức năng cần xác định rõ thời điểm xả lũ có tuân thủ đúng quy định, đúng phương án được phê duyệt hay không; cơ chế vận hành có kịp thời, phù hợp tình huống thực tế và bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra việc vận hành sai quy trình gây thiệt hại cho vùng hạ du.

Kết quả kiểm tra, điều tra phải được báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-12-2025 để xem xét và xử lý theo thẩm quyền.