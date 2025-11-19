Clip: Nhiều hồ chứa ở Khánh Hòa xả lũ thêm 5 ngày, cảnh báo có nơi ngập 2m

Trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 18 đến 13 giờ ngày 19-11), khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to; lượng mưa tại một số trạm như: Ninh Tây 212,4mm, Khánh Bình 272,0mm, Khánh Hiệp 420,3mm…

Ngày 19-11, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thông báo điều chỉnh phương án vận hành hồ Am Chúa (xã Diên Điền) nhằm đảm bảo an toàn công trình, hạn chế ngập vùng hạ du và giữ mực nước hồ theo quy định.

Đơn vị quản lý dự kiến xả điều tiết từ 9 giờ ngày 19-11 đến 14 giờ ngày 24-11, với lưu lượng 10 - 60m³/giây. Lưu lượng lớn được ưu tiên xả vào ban ngày (7 - 17 giờ), ban đêm giảm dần để hạn chế ảnh hưởng hạ du.

Hồ Sông Cái, tỉnh Khánh Hòa xả lũ

Trong quá trình điều tiết, kết hợp với mưa lớn và triều cường, mực nước có thể dâng gây ngập cục bộ tạm thời tại các khu trũng thấp ven kênh thoát lũ thuộc xã Diên Điền và phường Bắc Nha Trang.

Tại hồ Đá Bàn (xã Bắc Ninh Hòa), mực nước hồ lúc 8 giờ 30 cùng ngày đạt 61,66m; lưu lượng nước về hồ dự kiến 200–250 m³/s.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa dự kiến điều tiết hồ Đá Bàn với lưu lượng từ 50 - 250 m³/s, từ 9 giờ ngày 19-11 đến 15 giờ ngày 24-11.

Việc xả nước kết hợp mưa lớn và triều cường có thể làm dâng nước tại một số khu vực trũng thấp thuộc các xã, phường: Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, Ninh Hòa, Hòa Thắng.

Các hồ chứa ở Khánh Hòa xả lũ

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa, lưu lượng xả nước điều tiết hồ Sông Cái sẽ điều tiết dưới 500 m3/giây.

Dung tích nước trong hồ Sông Cái hiện khoảng 214 triệu m3. Việc điều tiết nhằm hạ mực nước hồ Sông Cái đón mưa lũ ngày 19-11 và 20-11, đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt, độ sâu lớn nhất đến 2m. Một số khu vực nguy cơ ngập nặng như:

Dọc sông Cái Nha Trang như: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc; phường Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang.

Khu vực Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Thịnh Đông, Trung Khánh Vĩnh.

Khu vực Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng.

Khu vực Ninh Sơn, Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải…