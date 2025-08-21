Khánh Hòa: Đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ "phù phép" sổ đỏ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh cũ, nay thuộc xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa), giai đoạn 2016 – 2019.

Cơ quan điều tra kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 truy tố 6 bị can. Trong đó, Nguyễn Thành Nam – nguyên Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh cùng Trần Công Danh, nguyên cán bộ địa chính xã, bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bốn bị can khác gồm Lê Hoàng Vương (nguyên phó chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh), Lâm Tuấn Anh (nguyên giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh), Nguyễn Duy Quốc (nguyên tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh) và Võ Thành Sơn (nguyên trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Vạn Ninh) bị đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (cũ), tỉnh Khánh Hòa nơi xảy ra vụ án hình sự kiên quan đến sai phạm đất đai

Kết quả điều tra cho thấy ông Nguyễn Thành Nam biết rõ nhiều thửa đất bỏ hoang, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi và cá nhân, ông Nam chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Cụ thể, với 2 thửa đất số 29 và 31 tại thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh, ông Nam chỉ đạo Trần Công Danh tạo lập hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ trái quy định, thậm chí còn tự ghi tên người mua bán, hướng dẫn đo đạc và ký xác nhận. Sau khi được UBND huyện Vạn Ninh cấp giấy chứng nhận, ông Nam trực tiếp bán 2 thửa đất này cho một cá nhân, thu lợi bất chính 6,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Nam còn chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ cho một số thửa đất khác như thửa số 7, số 15… dù đây đều là đất không thuộc diện được cấp sổ. Việc làm này khiến Nhà nước mất quyền quản lý đối với 4 thửa đất, với tổng giá trị thiệt hại gần 2,8 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đối với thửa đất số 6 tại thôn Đầm Môn, hồ sơ xin cấp sổ đỏ không có xác nhận phù hợp quy hoạch nhưng ông Nam vẫn ký duyệt. Dù vụ việc chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nhưng cơ quan điều tra xác định đây là biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, thể hiện dấu hiệu thiếu trách nhiệm.

Cơ quan điều tra cho biết hành vi của các bị can đã làm Nhà nước mất quyền quản lý đối với 4 thửa đất, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và quản lý đất đai. Đến nay, ông Nam mới nộp khắc phục được 300 triệu đồng.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 để xem xét truy tố theo quy định.