Khánh Hòa: Đối thoại với người dân bị ảnh hưởng dự án Sông Lô, gần 25 năm khiếu kiện

Theo đó, ngày 23-10, UBND phường Nam Nha Trang (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức buổi "đối thoại" với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (dự án Sông Lô). Đây là dự án do Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng Hoàn Cầu (TP HCM) làm chủ đầu tư.

Nội dung đối thoại là về phương án hỗ trợ người dân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Sông Lô.

Một hộ dân được mời lên cho hay ngoài giấy mời, còn có danh sách 24 hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án được hỗ trợ. Các hộ này có tên chủ hộ, số thửa đất và diện tích đất.

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô bị khiếu kiện gần 25 năm nay

Theo lãnh đạo UBND phường, việc này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa để tổng hợp, làm việc lại với doanh nghiệp, báo cáo kết quả cho tỉnh xem xét.

Tại đây, gười dân kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét thu hồi khu đất mà Công ty TNHH Hoàn Cầu đã bỏ hoang hóa 20 năm nay; điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư theo hướng giảm 8 ha nêu trên; đồng thời kiến nghị trả lại khu đất này cho công dân để tránh lãng phí và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã có nhiều bài viết về Dự án Sông Lô được giao cho Công ty Hoàn Cầu bị người dân khiếu kiện gần 25 năm nay.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 751 sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản này, Dự án Sông Lô có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, là một trong những dư án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều thời kỳ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra toàn diện, sớm có kết luận để tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực phát triển cho khu vực này.

Khu vực dự án Sông Lô với khoảng 8ha bỏ hoàng gần 30 năm qua

Dự án Sông Lô từ năm 2001 được Thủ tướng ban hành Quyết định số 252/QĐ-TTg về việc thu hồi 180,2 ha tại xã Phước Đồng để thực hiện. Dự án vấp phải khiếu nại và qua nhiều lần thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm.

Đến tháng 4-2022, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có báo cáo 541/BC-TTCP làm rõ 12 nội dung của công dân, trong đó tiếp tục phát hiện nhiều vấn đề tồn tại, sai phạm.

Theo người dân, dự án này có 7 vấn đề đang tồn tại. Trong đó có việc thu hồi đất của các hộ dân nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật; cưỡng chế đất của công dân giao cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Hoàn Cầu là trái quy định pháp luật.