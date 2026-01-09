Khánh Hòa: Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2026

Sáng 9-1, tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai trên địa bàn năm 2026.

Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2 do Công ty TNHH TVTK - Đầu tư - Xây dựng Nguyên Hạnh làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 6.895 m², với quy mô 30 tầng nổi và 1 tầng hầm. Dự án có hơn 1.060 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.445 tỉ đồng, được HD Bank tài trợ vốn.

Khởi công dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2



Theo chủ đầu tư, ngoài các căn hộ nhà ở xã hội, dự án còn được quy hoạch đồng bộ các tiện ích như trung tâm thương mại, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên và khu thể thao, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và vui chơi của cư dân.

Dự án tọa lạc tại khu dân cư phía Bắc Nha Trang, gần chợ Vĩnh Hải, Tháp Bà Ponagar, cách bờ biển vịnh Nha Trang và danh thắng Hòn Chồng khoảng 800 m, kết nối thuận lợi với trung tâm Nha Trang và các khu vực lân cận thông qua trục đường 2 Tháng 4 và cầu Xóm Bóng.

Ông Võ Hoàng Gia Bảo Kha, đại diện chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2, cho biết: "Chúng tôi tin rằng dự án sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nhà ở – hạ tầng – tiện ích – kết nối, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người lao động thu nhập thấp".

Clip: Khởi công Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2



Theo ông Trần Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2025–2030, Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành 10.088 căn nhà ở xã hội. Việc khởi công dự án Hưng Phú 2 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực về nhà ở, ổn định đời sống người lao động, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thực hiện Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021–2030 và mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ.

Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 vừa khởi công

Tại lễ khởi công, ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án cần đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thi công, an toàn lao động; đồng thời quan tâm công tác quản lý, vận hành sau đầu tư, để các căn hộ nhà ở xã hội thực sự trở thành nơi an cư ổn định, lâu dài cho người dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa Lâm Đông phát biểu tại buổi lễ

"Tỉnh Khánh Hòa với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án nhà ở xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn" - ông Lâm Đông khẳng định.