Kinh tế

Khánh Hòa: Khởi động siêu dự án LNG Cà Ná trị giá hơn 57.300 tỉ đồng

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná công suất 1.5000 MW, tổng vốn đầu tư hơn 57.000 tỉ đồng

Chiều 10-4, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Liên danh Trung Nam – Sideros River tổ chức lễ ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) Cà Ná và hợp đồng tín dụng Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1.

Lễ ký kết hợp đồng đầu tư dự án LNG Cà Ná trị giá hơn 57.000 tỉ đồng

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná là dự án LNG đầu tiên trúng thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế trong Quy hoạch điện VIII. Dự án góp phần hiện thực hóa chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giảm dần phụ thuộc vào nhiệt điện than và thúc đẩy chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch hơn.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná có công suất 1.500 MW, dự kiến cung cấp khoảng 9 tỉ KWh/năm cho hệ thống điện quốc gia. Đi kèm là hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí công suất 1–1,2 triệu tấn/năm, bồn chứa 220.000 m³ cùng hạ tầng cảng biển, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ.

Dự án có tổng vốn đầu tư ước tính hơn 57.385 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và vận hành vào năm 2030.

Không chỉ dừng lại ở một nhà máy điện, dự án được kỳ vọng mở ra chuỗi giá trị năng lượng hoàn chỉnh, từng bước hình thành trung tâm LNG quy mô khu vực. Với lợi thế cảng nước sâu và điều kiện địa chất thuận lợi, Cà Ná được định hướng trở thành "hub" trung chuyển năng lượng, kết nối logistics, công nghiệp và dịch vụ.

Cùng thời điểm, hợp đồng tín dụng cho Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 cũng được ký kết với nguồn vốn tối đa 3.000 tỉ đồng, cam kết giải ngân trước tháng 6-2027.

Đây là mắt xích then chốt, tạo nền tảng hạ tầng cảng biển - logistics phục vụ các dự án năng lượng quy mô lớn, đồng thời mở ra khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 300.000 – 500.000 tấn.

Khu vực bến cảng Cà Ná

Đại diện nhà đầu tư cho biết việc triển khai đồng bộ cảng biển, khu công nghiệp và nhà máy LNG thể hiện cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng địa phương phát triển chuỗi hạ tầng năng lượng – công nghiệp xanh.

Giới chuyên gia nhận định nếu triển khai đúng tiến độ, tổ hợp LNG Cà Ná không chỉ giúp Khánh Hòa bứt phá về công nghiệp mà còn góp phần tái định hình bản đồ năng lượng khu vực, tạo động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng gia tăng.

Nâng công suất kho LNG Thị Vải, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô

Nâng công suất kho LNG Thị Vải, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô

(NLĐO) - Kho LNG Thị Vải nâng công suất tái hóa lên 288 tấn/giờ, giúp PV GAS tăng năng lực cấp khí, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát điện trong cao điểm mùa khô

PV GAS phối hợp EVN, PV Power cung cấp khí LNG cho nhiều dự án điện

(NLĐO)- PV GAS cùng EVN và PV Power ký các thỏa thuận quan trọng về cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng cho hàng loạt dự án điện quy mô lớn

Ký hợp đồng gói thầu hơn 25.000 tỉ đồng triển khai LNG Quảng Trạch II

(NLĐO) - Chiều ngày 9-2, lễ ký kết hợp đồng EPC dự án thành phần 1 thuộc dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II diễn ra.

