Kinh tế

Ký hợp đồng gói thầu hơn 25.000 tỉ đồng triển khai LNG Quảng Trạch II

Lê Thúy

(NLĐO) - Chiều ngày 9-2, lễ ký kết hợp đồng EPC dự án thành phần 1 thuộc dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II diễn ra.

Tham dự Lễ ký kết có ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ký hợp đồng gói thầu 25 ngàn tỉ đồng cho dự án LNG Quảng Trạch II - Ảnh 1.

Lễ ký kết hợp đồng EPC dự án thành phần 1 thuộc dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban QLDA Điện 2 và Liên danh Nhà thầu POWERCHINA - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng gói thầu EPC (thiết kế - cung cấp thiết bị - thi công xây dựng - thử nghiệm, nghiệm thu) của Dự án thành phần 1 (Nhà máy điện) thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Quảng Trạch II với tổng giá trị hợp đồng là hơn 25.202 tỉ đồng (bao gồm 639,8 triệu USD và 8.341 tỉ đồng).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỉ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại.

Toàn bộ dự án bao gồm 2 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện, có tổng mức đầu tư là: 40.123,455 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2 gồm kho, cảng LNG: Có tổng mức đầu tư dự kiến: 11.800 tỉ đồng. Dự án được đồng tài trợ bởi nhóm 4 ngân hàng thương mại trong nước Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Dự án LNG Quảng Trạch II có vai trò đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, đây là sự kiện ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước chuyển mang tính quyết định từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn triển khai thực hiện dự án, đối với một trong những dự án nguồn điện LNG trọng điểm của đất nước. Dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước trong thời gian tới.

Khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II dự kiến sẽ cung cấp khoảng 10 tỉ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tăng tỉ trọng nguồn điện theo hướng xanh hóa và thực hiện các mục tiêu chuyển dịch năng lượng theo Quy hoạch Điện VIII.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo EVN nhấn mạnh, việc ký kết hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của EVN trong việc triển khai các dự án nguồn điện lớn, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Đại diện Liên danh Nhà thầu POWERCHINA = LILAMA, khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tuân thủ nghiêm các quy định của hợp đồng, quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, huy động đầy đủ nguồn lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị do EVN làm Chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 2 trực tiếp quản lý, triển khai thực hiện. Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch Điện VIII với quy mô công suất 1.612,8 MW (2x806,4 MW), áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.


Tin liên quan

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc EVN

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc EVN

(NLĐO) - Ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc EVNNPT, và ông Nguyễn Đình Phước, Kế toán trưởng EVN, được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc EVN.

EVN vay hơn 29.500 tỉ đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

(NLĐO) - EVN vay 4 ngân hàng thương mại Nhà nước hơn 29.500 tỉ đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Cam kết mạnh mẽ từ EVN

Việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân từ nay đến 2030 đặt ra yêu cầu rất cao

Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN hợp đồng LNG Quảng Trạch II nhiệt điện LNG
