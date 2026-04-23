HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa kiểm định hồ Sông Than sau sự cố nứt, thấm thân đập

Châu Tỉnh - Kỳ Nam

(NLĐO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đã hoàn tất đề cương, nhiệm vụ và dự toán kiểm định đột xuất an toàn đập hồ Sông Than

Sáng 23-4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026. 

Tại buổi họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin về sự cố xuất hiện vết nứt và hiện tượng thấm tại hồ chứa nước Sông Than.

Theo báo cáo, vào cuối năm 2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương rà soát toàn diện công trình sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Cụ thể, tại đỉnh đập xuất hiện một số vết nứt trên lớp bê tông bề mặt, đồng thời trong hành lang thân đập ghi nhận hiện tượng thấm nước ở tường bên.

Các tồn tại này đã được đơn vị thi công xử lý trước tháng 11-2025. Tuy nhiên, đến nay, nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt và thấm vẫn chưa được làm rõ, chưa có đánh giá cụ thể từ đơn vị tư vấn thiết kế.

Khánh Hòa: Kiểm định hồ Sông Than sau sự cố nứt, thấm thân đập - Ảnh 1.

Thân đập bị thấm và vết nứt xuất hiện dọc mặt đập bê tông, trước khi được khắc phục

Khánh Hòa: Kiểm định hồ Sông Than sau sự cố nứt, thấm thân đập - Ảnh 2.

Kiểm tra khu vực xuất hiện vết thấm trong thân đập

Qua kiểm tra thực tế với sự tham gia của nhiều đơn vị liên quan, cơ quan chức năng nhận định việc khắc phục vừa qua mới chỉ mang tính tình thế, chưa xử lý tận gốc vấn đề. 

Việc xác định nguyên nhân cần dựa trên phân tích khoa học, bao gồm hồ sơ thiết kế, chất lượng thi công, công tác giám sát và các dữ liệu kỹ thuật liên quan.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thuê đơn vị tư vấn kiểm định độc lập, có năng lực và kinh nghiệm, phối hợp cùng các chuyên gia để đánh giá toàn diện, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý triệt để.

Khánh Hòa: Kiểm định hồ Sông Than sau sự cố nứt, thấm thân đập - Ảnh 3.

Hồ chứa nước Sông Than

Song song đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh được giao phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận tiếp tục rà soát, kịp thời triển khai các biện pháp sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn công trình trong quá trình vận hành.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn tất đề cương, nhiệm vụ và dự toán kiểm định đột xuất an toàn đập hồ Sông Than, đang tiến hành thẩm định để triển khai các bước theo quy định. 

Dự kiến toàn bộ quá trình kiểm định, đánh giá và đề xuất giải pháp khắc phục sẽ hoàn thành trước ngày 30-4-2026.

Tin liên quan

Công an vào cuộc vụ hồ sông Than hơn 1.000 tỉ đồng vừa khánh thành đã nứt

(NLĐO) - Công an Khánh Hòa kiểm tra việc hồ Sông Than mới khánh thành vài tháng đã xuất hiện vết nứt mặt đập và thấm nước gây lo ngại

Hàng loạt sai phạm tại 2 dự án hồ chứa nước ở Quảng Ngãi

(NLĐO) – Quá trình thực hiện 2 dự án hồ chứa nước ở Quảng Ngãi đã để xảy ra sai sót trong dự toán và nghiệm thu công trình.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát hồ chứa thủy lợi, quy định thời gian tối thiểu thông báo xả lũ

(NLĐO) - Các hồ chứa thủy lợi phải dành dung tích hữu ích để cắt lũ cho hạ du, quy định rõ thời gian tối thiểu thông báo xả lũ

tỉnh Khánh Hòa kinh tế - xã hội Dự án đầu tư xây dựng sở nông nghiệp hồ Sông Than
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo