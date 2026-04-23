Khánh Hòa kiểm định hồ Sông Than sau sự cố nứt, thấm thân đập

Sáng 23-4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026.

Tại buổi họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin về sự cố xuất hiện vết nứt và hiện tượng thấm tại hồ chứa nước Sông Than.

Theo báo cáo, vào cuối năm 2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương rà soát toàn diện công trình sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Cụ thể, tại đỉnh đập xuất hiện một số vết nứt trên lớp bê tông bề mặt, đồng thời trong hành lang thân đập ghi nhận hiện tượng thấm nước ở tường bên.

Các tồn tại này đã được đơn vị thi công xử lý trước tháng 11-2025. Tuy nhiên, đến nay, nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt và thấm vẫn chưa được làm rõ, chưa có đánh giá cụ thể từ đơn vị tư vấn thiết kế.

Thân đập bị thấm và vết nứt xuất hiện dọc mặt đập bê tông, trước khi được khắc phục

Kiểm tra khu vực xuất hiện vết thấm trong thân đập

Qua kiểm tra thực tế với sự tham gia của nhiều đơn vị liên quan, cơ quan chức năng nhận định việc khắc phục vừa qua mới chỉ mang tính tình thế, chưa xử lý tận gốc vấn đề.

Việc xác định nguyên nhân cần dựa trên phân tích khoa học, bao gồm hồ sơ thiết kế, chất lượng thi công, công tác giám sát và các dữ liệu kỹ thuật liên quan.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thuê đơn vị tư vấn kiểm định độc lập, có năng lực và kinh nghiệm, phối hợp cùng các chuyên gia để đánh giá toàn diện, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý triệt để.

Hồ chứa nước Sông Than

Song song đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh được giao phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận tiếp tục rà soát, kịp thời triển khai các biện pháp sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn công trình trong quá trình vận hành.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn tất đề cương, nhiệm vụ và dự toán kiểm định đột xuất an toàn đập hồ Sông Than, đang tiến hành thẩm định để triển khai các bước theo quy định.

Dự kiến toàn bộ quá trình kiểm định, đánh giá và đề xuất giải pháp khắc phục sẽ hoàn thành trước ngày 30-4-2026.