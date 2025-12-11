HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an vào cuộc vụ hồ sông Than hơn 1.000 tỉ đồng vừa khánh thành đã nứt

Châu Tỉnh - Kỳ Nam

(NLĐO) - Công an Khánh Hòa kiểm tra việc hồ Sông Than mới khánh thành vài tháng đã xuất hiện vết nứt mặt đập và thấm nước gây lo ngại

Liên quan đến phản ánh công trình hồ chứa nước Sông Than (xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa) vừa khánh thành đã xuất hiện vết nứt bê tông mặt đập và thấm nước thân đập, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị chuyên môn chính thức vào cuộc kiểm tra, xác minh sự việc.

Hồ chứa nước Sông Than có dung tích thiết kế khoảng 85 triệu m³, tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỉ đồng, được khởi công từ năm 2018 và khánh thành vào tháng 9-2025. 

Công an vào cuộc xác minh vụ hồ chứa nước hơn 1.000 tỉ đồng vừa khánh thành đã nứt, thấm nước - Ảnh 1.

Toàn cảnh hồ chứa nước Sông Than

Công trình thuộc nhóm hồ thủy lợi trọng điểm, phục vụ cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và điều tiết mùa khô - mưa cho vùng hạ du.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nứt dọc mặt đập bê tông, với tổng chiều dài khoảng 92,4 m và nhiều vị trí thấm nước trong hành lang thân đập, khiến dư luận quan ngại về an toàn công trình. 

Công an vào cuộc xác minh vụ hồ chứa nước hơn 1.000 tỉ đồng vừa khánh thành đã nứt, thấm nước - Ảnh 2.

Thân đập bị thấm và vết nứt xuất hiện dọc mặt đập bê tông, trước khi được khắc phục

Một số vị trí thấm nước được ghi nhận có dòng chảy đạt khoảng 25,92 m³/ngày đêm tại các khe thi công và khớp nối bê tông.

Ngay khi sự việc được phản ánh, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá thực tế và đề xuất phương án xử lý theo quy định. 

Công an vào cuộc xác minh vụ hồ chứa nước hơn 1.000 tỉ đồng vừa khánh thành đã nứt, thấm nước - Ảnh 3.

Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan kiểm tra vết nứt

Công an tỉnh đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các phòng nghiệp vụ kiểm tra hiện trường, ghi nhận các vị trí nứt trước đó. Đồng thời tiếp tục rà soát, làm rõ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Công an vào cuộc xác minh vụ hồ chứa nước hơn 1.000 tỉ đồng vừa khánh thành đã nứt, thấm nước - Ảnh 4.

Kiểm tra khu vực xuất hiện vết thấm trong thân đập

Đại diện chủ đầu tư khẳng định các hư hỏng ban đầu đã được khắc phục hơn 10 ngày trước.  Những hình ảnh đang lan truyền phần lớn là hình ảnh cũ từ khoảng một tháng trước. Các vết nứt và thấm nước được xử lý kịp thời, không ảnh hưởng tới kết cấu thân đập và khả năng khai thác an toàn của công trình.

Hiện dự án vẫn trong thời gian bảo hành, chưa được nghiệm thu chính thức để bàn giao đưa vào sử dụng. 

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công cùng các chuyên gia độc lập để tiếp tục theo dõi, đánh giá toàn diện và đề xuất phương án xử lý lâu dài.

Sáng nay 27-11, cả 3 hồ chứa nước ở TP HCM cùng xả lũ

Sáng nay 27-11, cả 3 hồ chứa nước ở TP HCM cùng xả lũ

Cả 2 hồ chứa nước ở TP HCM cùng thông báo xả lũ đợt 2

(NLĐO)- Trước diễn biến mực nước dâng nhanh, cả 2 hồ chứa nước Sông Hỏa và Sông Ray ở TP HCM đều thông báo tiếp tục xả lũ

Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Công an phát thông báo khẩn đến người dân

(NLĐO) - Sự cố vỡ hồ tại khu vực núi Tân Lại khiến 1 người thiệt mạng, cuốn trôi đất cát, làm ngập vườn cây, ao cá và nhiều tài sản khác của người dân

Cả 2 hồ chứa nước ở TP HCM cùng thông báo xả lũ đợt 2

(NLĐO)- Trước diễn biến mực nước dâng nhanh, cả 2 hồ chứa nước Sông Hỏa và Sông Ray ở TP HCM đều thông báo tiếp tục xả lũ

