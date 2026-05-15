Khánh Hòa: Một phụ nữ tử vong ở nhà nghỉ, truy tìm người đàn ông đi cùng

Nạn nhân được xác định là bà L.T.K.T. (SN 1971, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà T. tử vong do vết thương chí mạng ở vùng ngực trái, dẫn đến mất máu cấp.

Theo thông tin ban đầu, chiều 14-5, chủ nhà nghỉ K.V. (phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa) phát hiện phòng số 4 có biểu hiện bất thường. Sau nhiều lần gọi cửa không thấy phản hồi, người này dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện bà T. đã tử vong bên trong.

Hiện trường vụ việc

Camera an ninh ghi nhận khuya 12-5, bà T. cùng một người đàn ông đi xe máy đến thuê phòng nghỉ. Đến trưa 13-5, cả hai vẫn sinh hoạt bình thường, ra ngoài mua cơm và gọi thêm gần 20 lon bia mang về phòng.

Tuy nhiên, đến đêm 13-5, người đàn ông một mình rời khỏi nhà nghỉ bằng xe máy. Từ đó đến khi thi thể bà T. được phát hiện, không ai thấy người này quay lại.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân có vết thương sâu ở ngực trái. Công an tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời trích xuất camera trên nhiều tuyến đường để truy tìm tung tích người đàn ông đi cùng nạn nhân.