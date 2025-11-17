Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Lê, nhiều người trên xe khách tử vong

Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn trên diện rộng và kéo dài đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại.

Từ tối ngày 16-11 đến rạng sáng ngày 17-11 liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá tại đèo Khánh Lê (nối tỉnh Khánh Hòa với Lâm Đồng) và đèo Khánh Sơn (đoạn qua xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa).

Tình trạng sạt lở khiến nhiều người tử vong và bị thương, đồng thời gây chia cắt giao thông.

Khoảng hơn 23 giờ ngày 16-11, đèo Khánh Lê trên tuyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt, đoạn km45 thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Khối đất đá sạt lở đã trúng vào một xe khách chở 32 người (29 khách, 2 tài xế và 1 phụ xe).

Ảnh: KỲ NAM

Thông tin ban đầu mà phóng viên TTXVN nắm được, có 5 người đi trên xe khách tử vong; 13 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Khánh Vĩnh, sạt lở tại khu vực đèo Khánh Lê khiến 5 người chết. Hiện có 3 người đã được đưa ra bên ngoài, 2 người bị đất đá đè lên.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động máy móc, phương tiện và lực lượng tại chỗ để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Chiếc xe khách chở 32 người gặp nạn trên đèo Khánh Lê đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Lê Thị Kim Hoa cho biết đến 5 giờ sáng 17-11, trên Quốc lộ 27C vị trí cách vụ tai nạn khoảng 3 km, tiếp tục có sạt lở, đất đá đã vùi lấp đường đi, khiến công tác tiếp cận hiện trường tai nạn để giải cứu nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương phải băng qua núi để đến vị trí xảy ra tai nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện tại, trên đèo Khánh Lê mưa vẫn đang rất lớn. Công tác cứu hộ tiếp tục được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện.

Trên Tỉnh lộ 9, tuyến đường từ Cam Ranh lên khu vực các xã Khánh Sơn cũng xảy ra sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoảng 18 giờ ngày 16-11, tại khu vực suối Tường Vy trên đèo Khánh Sơn (đoạn qua xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa) cũng xảy ra sạt lở lớn đã vùi lấp 3 người và 7 người khác may mắn chạy thoát. Lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Khánh Hòa đã huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Ảnh: KỲ NAM

Ảnh: KỲ NAM

Tại xã Trung Khánh Vĩnh, mưa lớn cũng gây ngập cầu Sông Chò (thôn Cà Thiêu) khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Bà Cao Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh, cho biết nước dâng cao, một số tuyến đường giao thông bị ngập gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã lập chốt chặn, ứng trực và khuyến cáo người dân không đi qua khu vực.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo, trong 24 đến 48 giờ tới, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 80-100mm, riêng vùng núi có nơi cao hơn 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở những khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra mưa có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối...