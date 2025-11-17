Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Lê, nhiều người trên xe khách tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Lê, nhiều người trên xe khách tử vong

Kỳ Nam - TTXVN

(NLĐO) - Khối đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê đã rơi trúng vào một xe khách chở 32 người, trong đó có 5 người tử vong; 13 người khác bị thương

Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn trên diện rộng và kéo dài đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại.

Từ tối ngày 16-11 đến rạng sáng ngày 17-11 liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá tại đèo Khánh Lê (nối tỉnh Khánh Hòa với Lâm Đồng) và đèo Khánh Sơn (đoạn qua xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa).

Tình trạng sạt lở khiến nhiều người tử vong và bị thương, đồng thời gây chia cắt giao thông.

Khoảng hơn 23 giờ ngày 16-11, đèo Khánh Lê trên tuyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt, đoạn km45 thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Khối đất đá sạt lở đã trúng vào một xe khách chở 32 người (29 khách, 2 tài xế và 1 phụ xe).

Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Lê, nhiều người trên xe khách tử vong - Ảnh 1.

Ảnh: KỲ NAM

Thông tin ban đầu mà phóng viên TTXVN nắm được, có 5 người đi trên xe khách tử vong; 13 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Khánh Vĩnh, sạt lở tại khu vực đèo Khánh Lê khiến 5 người chết. Hiện có 3 người đã được đưa ra bên ngoài, 2 người bị đất đá đè lên.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động máy móc, phương tiện và lực lượng tại chỗ để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân còn lại. 

Sạt lở đèo Khánh lê: Nhiều người tử vong và thiệt hại nghiêm trọng tại khánh hòa - Ảnh 1.

Chiếc xe khách chở 32 người gặp nạn trên đèo Khánh Lê đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Lê Thị Kim Hoa cho biết đến 5 giờ sáng 17-11, trên Quốc lộ 27C vị trí cách vụ tai nạn khoảng 3 km, tiếp tục có sạt lở, đất đá đã vùi lấp đường đi, khiến công tác tiếp cận hiện trường tai nạn để giải cứu nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

 Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương phải băng qua núi để đến vị trí xảy ra tai nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện tại, trên đèo Khánh Lê mưa vẫn đang rất lớn. Công tác cứu hộ tiếp tục được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện.

Trên Tỉnh lộ 9, tuyến đường từ Cam Ranh lên khu vực các xã Khánh Sơn cũng xảy ra sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoảng 18 giờ ngày 16-11, tại khu vực suối Tường Vy trên đèo Khánh Sơn (đoạn qua xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa) cũng xảy ra sạt lở lớn đã vùi lấp 3 người và 7 người khác may mắn chạy thoát. Lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Khánh Hòa đã huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Lê, nhiều người trên xe khách tử vong - Ảnh 2.

Ảnh: KỲ NAM

Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Lê, nhiều người trên xe khách tử vong - Ảnh 3.

Ảnh: KỲ NAM

Tại xã Trung Khánh Vĩnh, mưa lớn cũng gây ngập cầu Sông Chò (thôn Cà Thiêu) khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Bà Cao Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh, cho biết nước dâng cao, một số tuyến đường giao thông bị ngập gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã lập chốt chặn, ứng trực và khuyến cáo người dân không đi qua khu vực.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo, trong 24 đến 48 giờ tới, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 80-100mm, riêng vùng núi có nơi cao hơn 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở những khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra mưa có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối...

Tin liên quan

Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

(NLĐO) - Dự báo từ sáng 16-11 đến hết đêm 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai mưa lớn, cục bộ có nơi trên 850 mm/đợt.

sạt lở Khánh Hoà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo