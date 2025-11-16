Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo từ sáng 16-11 đến hết đêm 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai mưa lớn, cục bộ có nơi trên 850 mm/đợt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16-11, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Miền Bắc rét dưới 8 độ C , Miền Trung mưa lớn tới 850 mm từ 16 - 18 / 11 - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập lụt ở TP Huế vừa qua. Ảnh: NLĐO

Dự báo khoảng chiều và đêm ngày 17-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 17 đến 18-11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17-11, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày 17 đến 18-11 có mưa, mưa rào, từ đêm 17-11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Miền Trung bắt đầu xảy ra mưa lớn

Về mưa lớn ở miền Trung, đêm qua và sáng nay 16-11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15-11 đến 8 giờ ngày 16-11 có nơi trên 80 mm như: trạm Bạch Mã (TP Huế) 127,4 mm, Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 111 mm, trạm Ân Tường (Gia Lai) 95,4 mm...

Từ ngày 16-11 đến sáng 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 550 mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Ngày và đêm 18-11, khu vực TP Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm; phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo tổng lượng mưa cả đợt từ sáng 16-11 đến hết đêm 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 850 mm/đợt, khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa phổ biến 150-350 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500 mm/đợt; khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt).

Từ ngày 19-11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Tin liên quan

Cảnh báo lũ lên nhanh, dự báo mưa lớn diện rộng từ đêm 15-11 ở Đà Nẵng

Cảnh báo lũ lên nhanh, dự báo mưa lớn diện rộng từ đêm 15-11 ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Đà Nẵng được cảnh báo xuất hiện lũ lớn và mưa diện rộng từ ngày 15 đến 20-11, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất ở nhiều khu vực

Dự báo thời tiết hôm nay, 14-11: TPHCM oi bức và mưa nhẹ

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết, TPHCM hôm nay trời nắng nhiều nơi, chiều và tối có mưa rào.

Miền Bắc có nơi sắp rét đậm, miền Trung dự báo mưa lớn tới trên 700 mm

(NLĐO) - Miền Bắc dự báo đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa, miền Trung từ TP Huế đến Gia Lai sẽ có mưa lớn tới trên 700 mm.

mưa lớn thời tiết miền Trung không khí lạnh trời rét đậm miền trung ngập lụt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo