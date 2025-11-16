Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16-11, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.



Mưa lớn gây ngập lụt ở TP Huế vừa qua. Ảnh: NLĐO

Dự báo khoảng chiều và đêm ngày 17-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 17 đến 18-11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17-11, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày 17 đến 18-11 có mưa, mưa rào, từ đêm 17-11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Miền Trung bắt đầu xảy ra mưa lớn

Về mưa lớn ở miền Trung, đêm qua và sáng nay 16-11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15-11 đến 8 giờ ngày 16-11 có nơi trên 80 mm như: trạm Bạch Mã (TP Huế) 127,4 mm, Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 111 mm, trạm Ân Tường (Gia Lai) 95,4 mm...

Từ ngày 16-11 đến sáng 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 550 mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Ngày và đêm 18-11, khu vực TP Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm; phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo tổng lượng mưa cả đợt từ sáng 16-11 đến hết đêm 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 850 mm/đợt, khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa phổ biến 150-350 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500 mm/đợt; khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt).

Từ ngày 19-11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.