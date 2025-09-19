Khánh Hòa sẽ có 54 Tỉnh ủy viên, 14 ủy viên Ban Thường vụ

Sáng 19-9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 21-9 đến ngày 23-9-2025. Số lượng đại biểu triệu tập là 397 đại biểu (trong đó có 57 đại biểu đương nhiên, 340 đại biểu chỉ định).

Theo công bố tại cuộc họp báo, sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới sẽ có 54 đại biểu sẽ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Trong số này, có 14 vị sẽ tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này thực hiện 2 nội dung theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nội dung thứ nhất là tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Nội dung thứ 2 là thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội không bầu cử cấp ủy khóa mới và Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Chính trị sẽ thực hiện chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, thông tin về nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Họp báo cũng công bố tóm tắt báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, nhiều mục tiêu cụ thể cũng được đưa ra trong giai đoạn 2025-2030 như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm đạt 11%-12%; GRDP bình quân đầu người hàng năm tăng 14%...

Đến năm 2030, Khánh Hòa thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố thu ngân sách nội địa cao nhất; cứ 10.000 dân trong tỉnh sẽ có 40 giường bệnh và 14 bác sĩ; tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 90%; tỉ lệ che phủ rừng đến năm 2030 đạt 47%; dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100%, tỉ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%...