Khánh Hòa sẽ có 54 Tỉnh ủy viên, 14 ủy viên Ban Thường vụ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Khánh Hòa sẽ có 54 Tỉnh ủy viên, 14 ủy viên Ban Thường vụ

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Sau sáp nhập, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến sẽ có 54 Tỉnh ủy viên, trong đó 14 ủy viên Ban Thường vụ

Sáng 19-9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 21-9 đến ngày 23-9-2025. Số lượng đại biểu triệu tập là 397 đại biểu (trong đó có 57 đại biểu đương nhiên, 340 đại biểu chỉ định).

Theo công bố tại cuộc họp báo, sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới sẽ có 54 đại biểu sẽ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Trong số này, có 14 vị sẽ tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Khánh Hòa sẽ có 54 Tỉnh ủy viên, 14 ủy viên Ban Thường vụ - Ảnh 1.

Họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này thực hiện 2 nội dung theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Nội dung thứ nhất là tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

 Nội dung thứ 2 là thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội không bầu cử cấp ủy khóa mới và Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Chính trị sẽ thực hiện chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khánh Hòa sẽ có 54 Tỉnh ủy viên, 14 ủy viên Ban Thường vụ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, thông tin về nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Họp báo cũng công bố tóm tắt báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, nhiều mục tiêu cụ thể cũng được đưa ra trong giai đoạn 2025-2030 như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm đạt 11%-12%; GRDP bình quân đầu người hàng năm tăng 14%...

Đến năm 2030, Khánh Hòa thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố thu ngân sách nội địa cao nhất; cứ 10.000 dân trong tỉnh sẽ có 40 giường bệnh và 14 bác sĩ; tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 90%; tỉ lệ che phủ rừng đến năm 2030 đạt 47%; dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100%, tỉ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%...

Tin liên quan

Khánh Hòa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

(NLĐO)- HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thay ông Trần Quốc Nam có đơn xin nghỉ công tác

Dời thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

(NLĐO)- Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, đồng thời tạm dừng khánh thành nhiều công trình trọng điểm

Khánh Hòa bầu thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(NLĐO)- Ông Lê Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa đại hội đại biểu tỉnh Khánh Hòa Ban chấp hành Ban Thường vụ Bộ Chính trị đoàn đại biểu phó bí thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo