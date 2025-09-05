Dời thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến được tổ chức từ ngày 6 đến 8-9.

Tuy nhiên, Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có thông báo về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Cụ thể, thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I dự kiến vào cuối tháng 9-2025.

Lý do được đưa ra là có nội dung thay đổi và để chuẩn bị thật tốt các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Nhiều dự án chưa động thổ, khởi công như kế hoạch ban đầu

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo về việc tạm dừng việc tổ chức lễ động thổ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh. Việc tạm dừng này được thực hiện đến khi UBND tỉnh Khánh Hòa có chỉ đạo tiếp theo.

Theo kế hoạch, ngày 4-9, Khánh Hòa tổ chức đồng loạt lễ động thổ, khởi công và khánh thành 4 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Cụ thể, động thổ dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nha Trang; khởi công công trình Nhà ở xã hội Hacom Ocean City 01 thuộc dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ; khánh thành kết hợp gắn biển 2 công trình đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná (đoạn từ cao tốc Bắc - Nam đến Quốc lộ 1), hồ chứa nước Sông Than.