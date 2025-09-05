Dời thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dời thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

K.Nam

(NLĐO)- Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, đồng thời tạm dừng khánh thành nhiều công trình trọng điểm

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến được tổ chức từ ngày 6 đến 8-9.

Tuy nhiên, Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có thông báo về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Cụ thể, thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I dự kiến vào cuối tháng 9-2025.

Lý do được đưa ra là có nội dung thay đổi và để chuẩn bị thật tốt các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Dời thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa- Ảnh 1.

Nhiều dự án chưa động thổ, khởi công như kế hoạch ban đầu

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo về việc tạm dừng việc tổ chức lễ động thổ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh. Việc tạm dừng này được thực hiện đến khi UBND tỉnh Khánh Hòa có chỉ đạo tiếp theo.

Theo kế hoạch, ngày 4-9, Khánh Hòa tổ chức đồng loạt lễ động thổ, khởi công và khánh thành 4 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Cụ thể, động thổ dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nha Trang; khởi công công trình Nhà ở xã hội Hacom Ocean City 01 thuộc dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ; khánh thành kết hợp gắn biển 2 công trình đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná (đoạn từ cao tốc Bắc - Nam đến Quốc lộ 1), hồ chứa nước Sông Than.

Tin liên quan

Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn

Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn

(NLĐO)- Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng thông báo đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKS Quân sự Trung ương đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa bầu thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(NLĐO)- Ông Lê Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Hai phó giám đốc sở ở Khánh Hòa xin nghỉ việc

(NLĐO)- Hai Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Khánh Hòa có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

Khánh Hòa đại hội đại biểu tỉnh Khánh Hòa Ban Thường vụ dự án trọng điểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo