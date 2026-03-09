Khánh Hòa: Sẽ đón 18,8 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026

Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tiếp tục tăng tốc phát triển ngành du lịch, hướng đến khẳng định vị thế là trung tâm du lịch biển hàng đầu cả nước.

Theo kế hoạch của ngành du lịch tỉnh, địa phương phấn đấu đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế và 12,5 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 77.000 tỉ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu trên, ngành du lịch tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Trọng tâm là phát huy thế mạnh du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng cao cấp; đồng thời phát triển các loại hình du lịch mới như du lịch hội nghị, hội thảo (MICE), du lịch tàu biển, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa.

Theo định hướng phát triển, khu vực Nha Trang tiếp tục là trung tâm du lịch và dịch vụ của tỉnh, tập trung các hoạt động nghỉ dưỡng biển, giải trí, lễ hội và sự kiện.

Trong khi đó, khu vực Cam Ranh được định hướng phát triển mạnh các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, còn khu vực Vân Phong sẽ phát triển du lịch sinh thái biển đảo, nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Cùng với việc phát triển sản phẩm, tỉnh cũng chú trọng mở rộng thị trường khách quốc tế. Các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và một số quốc gia Trung Á tiếp tục được đẩy mạnh khai thác.

Ngành du lịch tỉnh đang phối hợp với các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành tăng cường các đường bay quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, qua đó thu hút thêm du khách đến với địa phương.

Song song đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường tiềm năng; tăng cường liên kết phát triển du lịch với các địa phương khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội quy mô lớn cũng dự kiến được tổ chức trong năm nhằm gia tăng sức hút cho điểm đến.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh. Các ngành chức năng của tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch, ngăn chặn tình trạng chặt chém, lừa đảo du khách, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là hệ sinh thái biển đảo. Các dự án du lịch mới được khuyến khích áp dụng mô hình phát triển thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu rác thải.

Việc triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng thời từng bước đưa Khánh Hòa trở thành điểm đến du lịch quốc tế hấp dẫn trong khu vực.