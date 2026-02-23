Khánh Hòa: Đón tàu biển cùng 800 du khách đầu xuân Bính Ngọ

Ngày 23-2-2026 (mùng 7 Tết), ngành du lịch Khánh Hòa tiếp tục đón tin vui khi tàu biển quốc tế Seven Seas Explorer cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa khoảng 800 du khách quốc tế cùng 700 thuyền viên đến tham quan, trải nghiệm các điểm đến nổi tiếng của địa phương.

Tàu xuất phát từ cảng Phú Mỹ (TP.HCM), cập cảng Cam Ranh từ 8 giờ đến 14 giờ cùng ngày. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, du khách được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hồng tổ chức tham quan nhiều danh thắng, điểm văn hóa – du lịch đặc sắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên (đầu tiên từ trái qua) chúc mừng chuyến tàu du lịch biển đầu năm cập cảng thành công.

Việc tàu lựa chọn Khánh Hòa là điểm dừng chân trong hành trình khu vực châu Á tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế.

Theo chương trình, du khách sẽ ghé Tháp Bà Ponagar để tìm hiểu về di sản văn hóa Chăm Pa; khám phá thiên nhiên hoang sơ tại Vườn quốc gia Núi Chúa; tham quan chùa Từ Vân; trải nghiệm các mô hình sản xuất địa phương như trang trại trồng tỏi, hành, vườn nho, lò gốm đất sét, nhà cổ và thăm nhà dân tại Diên Lộc, chợ Tân Xương (Diên Khánh)…

Qua đó, du khách có cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa, sinh hoạt và sản vật đặc trưng của người dân miền biển Nam Trung Bộ. Sau thời gian tham quan, tàu rời Khánh Hòa vào chiều cùng ngày để tiếp tục hành trình đến Philippines.

Tàu du lịch quốc tế Seven Seas Explorer

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã đón 19 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 30.000 lượt khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký của các hãng tàu biển, trong năm 2026, Khánh Hòa dự kiến đón thêm 29 chuyến tàu biển quốc tế.



