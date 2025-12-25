Khánh Hòa xây cầu Nguyễn Tất Thành, mở trục kết nối chiến lược phía Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Khánh Hòa xây cầu Nguyễn Tất Thành, mở trục kết nối chiến lược phía Nam

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO) – Ngày 25-12, Công ty CP Vinhomes chính thức khởi công xây dựng cầu Nguyễn Tất Thành vượt qua kênh đào tại Khu đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực phía Nam của tỉnh, tạo nền tảng phát triển cho Khu đô thị mới Cam Lâm trong tương lai.

Cầu Nguyễn Tất Thành được xây dựng trên trục giao thông chiến lược nối trung tâm TP Nha Trang với huyện Cam Lâm và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. 

Công trình có chiều dài khoảng 400 m, vượt qua kênh đào Thủy Triều, được thiết kế theo dạng cầu vòm hiện đại, sử dụng kết cấu thép và bê tông cốt thép, gồm hai đơn nguyên độc lập, bảo đảm khả năng khai thác an toàn, linh hoạt và bền vững trong dài hạn.

Theo đại diện chủ đầu tư, khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Nguyễn Tất Thành sẽ giúp giảm áp lực giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực trọng điểm, đồng thời tăng cường kết nối giữa các không gian đô thị, du lịch và dịch vụ của Nam Khánh Hòa.

Không chỉ đóng vai trò là công trình giao thông đơn thuần, cầu Nguyễn Tất Thành còn được xem là "mạch dẫn hạ tầng" quan trọng, kết nối trực tiếp sân bay quốc tế Cam Ranh với Khu đô thị mới Cam Lâm và trung tâm TP Nha Trang. Qua đó, công trình góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo định hướng quy hoạch dài hạn của tỉnh Khánh Hòa.

Vinhomes khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, mở trục kết nối chiến lược Nam Khánh Hòa - Ảnh 1.

Đội thi công sẵn sàng xây dựng cầu Nguyễn Tất Thành

Việc hình thành cây cầu này cũng được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bổ dân cư, thu hút đầu tư, phát triển các hoạt động kinh tế – dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương và định hình diện mạo đô thị mới của khu vực Cam Lâm – Nam Khánh Hòa.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - cho biết: "Chúng tôi xác định hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn là yếu tố then chốt để kiến tạo không gian phát triển mới, hình thành khu đô thị hiện đại, kết nối thông suốt và phát triển bền vững trong dài hạn".

Vinhomes khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, mở trục kết nối chiến lược Nam Khánh Hòa - Ảnh 2.

Vinhomes khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, mở trục kết nối chiến lược Nam Khánh Hòa - Ảnh 3.

Quang cảnh lễ khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, Khu đô thị mới Cam Lâm

Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá cầu Nguyễn Tất Thành được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kết nối giữa trung tâm đô thị hiện hữu và trung tâm mới được quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị đa chức năng, kết hợp hài hòa giữa không gian ở, thương mại – dịch vụ và cảnh quan sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới cho Khánh Hòa trong giai đoạn tới.

Cầu Nguyễn Tất Thành được định vị là điểm nhấn không gian đô thị, với thiết kế vòm mềm mại, hài hòa với cảnh quan tự nhiên khu vực đầm Thủy Triều, góp phần tạo dấu ấn kiến trúc và cảnh quan cho trục giao thông ven biển phía Nam tỉnh.

Tin liên quan

Gần 260.270 tỉ đồng thực hiện Khu đô thị mới Cam Lâm

Gần 260.270 tỉ đồng thực hiện Khu đô thị mới Cam Lâm

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với tổng chi phí gần 260.270 tỉ đồng

Lên kế hoạch làm đường hầm nối Nha Trang - Cam Lâm

(NLĐO)- Khánh Hòa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án xây dựng hầm qua núi Cù Hin kết nối TP Nha Trang - Cam Lâm

Công bố 3 phân khu quan trọng của Đô thị mới Cam Lâm

(NLĐO)- Chiều 27-8, UBND huyện Cam Lâm tổ chức công bố 3 Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Đô thị mới Cam Lâm với nhiều chỉ tiêu quan trọng, trở thành cực tăng trưởng Nam tỉnh Khánh Hòa

tỉnh Khánh Hòa khu đô thị khởi công xây dựng Vinhomes Cầu Nguyễn Tất Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo