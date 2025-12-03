Khánh Hòa: Xe tải lật trên đèo Cù Hin, đường nối sân bay Cam Ranh ách tắc

Chiều 3-12, lãnh đạo Đội CSGT khu vực Cam Lâm (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, trên đèo Cù Hin, xã Cam Lâm, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến tuyến đường nói với sân bay Cam Ranh ách tắc.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Cù Hin, tuyến đường từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh

Thông tin ban đầu, chiếc xe tải này đang chạy theo hướng từ Nha Trang ra sân bay Cam Ranh thì bất ngờ mất lái, sau đó tông vào dải phân cách, lật nhào. Rất may không có thiệt hại về người. Thời điểm trên, khu vực đèo Cù Hin nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung đang có mưa lớn.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua đèo Cù Hin bị tê liệt do chiếc xe tải bị lật nằm chắn ngang đường, cùng nhiều mảng bê tông từ dải phân cách vương vãi xung quanh.