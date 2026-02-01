Khánh thành công trình lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Khánh thành công trình lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo

Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO) - Sau khi hòa lưới điện quốc gia, đặc khu Côn Đảo tiếp tục đón dấu mốc quan trọng với công trình lưới điện thông minh do EVNHCMC đầu tư.

Chiều 1-2, tại đặc khu Côn Đảo, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình xây dựng lưới điện thông minh.

Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên đảo.

Dự lễ khánh thành có ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Khánh thành công trình lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 1.

Các đại biểu cùng cắt băng khánh thành và gắn biển công trình xây dựng lưới điện thông minh

Công trình lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo được EVNHCMC khởi công ngày 25-9-2025. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành đồng bộ nhiều giải pháp hiện đại của lưới điện thông minh.

Nổi bật là việc đưa Trạm biến áp 110 kV GIS Côn Đảo vào vận hành theo mô hình trạm không người trực; tự động hóa 100% các tuyến lưới điện trung thế 22 kV; giám sát vận hành trực tuyến toàn bộ 131 trạm biến áp phân phối trên đảo.

Bên cạnh đó, EVNHCMC đã xây dựng và đưa vào sử dụng bản đồ quản lý mất điện trên toàn đặc khu Côn Đảo; kết nối, giám sát các hệ thống điện mặt trời mái nhà về trung tâm điều khiển của EVNHCMC và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện.

Khánh thành công trình lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 2.

Đặc khu Côn Đảo ngày càng được quan tâm đầu tư

Việc hoàn thành và đưa công trình lưới điện thông minh vào vận hành giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, tối ưu công tác quản lý - vận hành; đồng thời tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp trên đảo tiếp cận các dịch vụ điện hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để từng bước tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu phát triển Côn Đảo trở thành đặc khu kinh tế - sinh thái biển thông minh, xanh và bền vững.

Trước đó, ngày 19-12-2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khánh thành dự án kéo điện lưới quốc gia ra đặc khu Côn Đảo bằng tuyến cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Côn Đảo chấm dứt hoàn toàn việc phụ thuộc vào nguồn điện diesel kéo dài nhiều năm.

Tin liên quan

Con đường thiêng liêng ở Côn Đảo

Con đường thiêng liêng ở Côn Đảo

(NLĐO)- Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" trên tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo mang ý nghĩa đặc biệt.

Xúc động đi dưới "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo"

(NLĐO) - Không gian dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương thêm trang nghiêm, lắng đọng, gợi nhắc về lịch sử, trách nhiệm gìn giữ giá trị thiêng liêng của Tổ quốc

Dòng người về Côn Đảo dự lễ giỗ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu

(NLĐO) - Từ sáng sớm, dòng người đã lặng lẽ xếp hàng để viếng, tri ân nữ Anh hùng Võ Thị Sáu và các chiến sĩ đã hi sinh trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Côn Đảo Công trình xây dựng lễ khánh thành gắn biển công trình lưới điện điện thông minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo