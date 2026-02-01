Khánh thành công trình lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo

Chiều 1-2, tại đặc khu Côn Đảo, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình xây dựng lưới điện thông minh.

Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên đảo.

Dự lễ khánh thành có ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Các đại biểu cùng cắt băng khánh thành và gắn biển công trình xây dựng lưới điện thông minh

Công trình lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo được EVNHCMC khởi công ngày 25-9-2025. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành đồng bộ nhiều giải pháp hiện đại của lưới điện thông minh.

Nổi bật là việc đưa Trạm biến áp 110 kV GIS Côn Đảo vào vận hành theo mô hình trạm không người trực; tự động hóa 100% các tuyến lưới điện trung thế 22 kV; giám sát vận hành trực tuyến toàn bộ 131 trạm biến áp phân phối trên đảo.

Bên cạnh đó, EVNHCMC đã xây dựng và đưa vào sử dụng bản đồ quản lý mất điện trên toàn đặc khu Côn Đảo; kết nối, giám sát các hệ thống điện mặt trời mái nhà về trung tâm điều khiển của EVNHCMC và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện.

Đặc khu Côn Đảo ngày càng được quan tâm đầu tư

Việc hoàn thành và đưa công trình lưới điện thông minh vào vận hành giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, tối ưu công tác quản lý - vận hành; đồng thời tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp trên đảo tiếp cận các dịch vụ điện hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để từng bước tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu phát triển Côn Đảo trở thành đặc khu kinh tế - sinh thái biển thông minh, xanh và bền vững.

Trước đó, ngày 19-12-2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khánh thành dự án kéo điện lưới quốc gia ra đặc khu Côn Đảo bằng tuyến cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Côn Đảo chấm dứt hoàn toàn việc phụ thuộc vào nguồn điện diesel kéo dài nhiều năm.