Vùng miền Đông Nam Bộ

Hơn 8 tháng kéo điện lưới quốc gia “vượt biển” ra Côn Đảo

Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau hơn 8 tháng thi công, dự án kéo điện bằng cáp ngầm xuyên biển từ đất liền ra Côn Đảo đã vượt tiến độ, mở ra động lực phát triển mới cho Côn Đảo.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiên sẽ tổ chức Lễ khánh thành dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo (TP HCM) vào ngày 19-12. Đây là một trong 234 công trình, dự án được khánh thành, thông xe kỹ thuật, khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hơn 8 tháng kéo điện lưới quốc gia “vượt biển” ra Côn Đảo - Ảnh 1.

Dự án đã hoàn thành và chính thức đóng điện từ tháng 9-2025

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo nhằm cung cấp nguồn điện ổn định, lâu dài cho Côn Đảo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và bảo đảm quốc phòng - an ninh tại đảo. Dự án do EVN làm chủ đầu tư, được thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2026, chính thức khởi công vào tháng 3-2025.

Công trình có tổng chiều dài 103,7 km, cấp điện áp 110 kV, với tổng mức đầu tư 4.923 tỉ đồng; trong đó ngân sách Nhà nước hơn 2.526 tỉ đồng, phần còn lại do EVN bố trí. 

Tuyến điện gồm 17,5 km đường dây trên không qua địa phận tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), 77,7 km cáp ngầm xuyên biển từ đất liền ra đảo và 8,5 km cáp ngầm trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo. Dự án đồng thời mở rộng trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu và xây mới trạm 110/22 kV GIS tại Côn Đảo.

Hơn 8 tháng kéo điện lưới quốc gia “vượt biển” ra Côn Đảo - Ảnh 2.

Điểm tiếp điện từ hệ thống cáp ngầm xuyên biển ra tới Đặc khu Côn Đảo

Với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng gió mạnh, địa hình biển đảo và rừng phòng hộ, dự án từng đối mặt nhiều thách thức. Tuy nhiên, EVN cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành dự án chỉ sau hơn 8 tháng, sớm hơn gần 3,5 tháng so với kế hoạch.

Dự án đóng điện ngày 4-9-2025, chính thức thay thế hoàn toàn nguồn điện diesel bằng điện lưới quốc gia. Công suất cung cấp đạt 54,5 MW vào năm 203090,2 MW vào năm 2035, tạo nền tảng quan trọng để Côn Đảo phát triển du lịch xanh, bền vững và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Hơn 8 tháng kéo điện lưới quốc gia “vượt biển” ra Côn Đảo - Ảnh 3.

Dự án được thi công trong điều kiện khắc nghiệt, với địa hình biển đảo và rừng phòng hộ

Côn Đảo trạm biến áp lễ khánh thành Tập đoàn Điện lực điện lực việt nam điện lưới quốc gia điện ra Côn Đảo
