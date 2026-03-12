HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dài 3,5 km chào mừng ngày bầu cử

Tin, ảnh, clip: Kỳ Nam

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trao 500 lá cờ Tổ quốc, cùng xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" chào mừng ngày bầu cử.

Chiều 12-3, tại xã Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa), Báo Người Lao Động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh tổ chức lễ khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" trên tuyến đường liên thôn Phú Cang 2 Nam – Vinh Huề.

Khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa,

Công trình được thực hiện từ 500 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng, hỗ trợ của một số doanh nghiệp địa phương. Tuyến đường khánh thành đúng dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Tuyến "Đường cờ Tổ quốc" có chiều dài khoảng 3,5 km, đi qua hai thôn Phú Cang 2 Nam và Vinh Huề. Sau thời gian triển khai, địa phương đã lắp đặt hoàn chỉnh cờ Tổ quốc cùng hệ thống cột cờ dọc theo tuyến đường, tạo nên không gian rực rỡ sắc đỏ thiêng liêng, góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn và lan tỏa khí thế phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dài 3,5 km chào mừng ngày bầu cử - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 500 lá cờ thực hiện "Đường cờ Tổ quốc" đến đại diện UBMTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lường Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh, cho biết trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử, địa phương long trọng tổ chức lễ khánh thành tuyến đường cờ nhằm tạo điểm nhấn sinh động trong công tác tuyên truyền, cổ vũ tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân.

Theo ông Minh, công trình được hoàn thành nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng sự đồng thuận, chung tay đóng góp của cán bộ, hội viên và người dân địa phương.

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dài 3,5 km chào mừng ngày bầu cử - Ảnh 2.

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc"

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dài 3,5 km chào mừng ngày bầu cử - Ảnh 3.

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dài 3,5 km chào mừng ngày bầu cử - Ảnh 4.

Đường cờ Tổ quốc dài 3,5km qua 2 thôn Phú Cang 2 Nam và thôn Vinh Huề

Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh trân trọng cảm ơn Báo Người Lao Động đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương thông qua việc tài trợ 500 lá cờ Tổ quốc. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp xã triển khai các tuyến đường cờ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc.

"Tuyến đường cờ hôm nay không chỉ là công trình tuyên truyền trực quan sinh động mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương" - ông Minh nhấn mạnh.

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dài 3,5 km chào mừng ngày bầu cử - Ảnh 5.

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dài 3,5 km chào mừng ngày bầu cử - Ảnh 6.

Xã Vạn Ninh đề nghị các thôn nhân rộng mô hình "Đường cờ Tổ quốc".

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vạn Ninh, đề nghị chi bộ, trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận thôn Phú Cang 2 Nam, thôn Vinh Huề cùng người dân sẽ tiếp nhận, quản lý và bảo quản công trình, thường xuyên chăm sóc, giữ gìn để tuyến đường cờ luôn sạch đẹp, trang nghiêm.

Ông cũng đề nghị các thôn khác của xã Vạn Ninh nhân rộng mô hình "Đường cờ Tổ quốc". Qua đó, công trình sẽ trở thành điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời góp phần tạo không khí phấn khởi trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

