Thời sự Chính trị

Từ đường cờ Tổ quốc đến đường hoa: Phường Xuân Hòa "thay áo" đón Xuân

PHAN ANH

(NLĐO)- Những tuyến đường rợp cờ đỏ sao vàng, xen sắc hoa tươi làm bừng sáng không gian đô thị, lan tỏa lòng yêu nước khi Xuân Bính Ngọ về với phường Xuân Hòa

Sáng 12-2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TPHCM đã khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" và công trình "Xuân Hòa muôn sắc hoa".

Từ đường cờ Tổ quốc đến đường hoa: Phường Xuân Hòa, TPHCM "thay áo" đón Xuân - Ảnh 1.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" của phường Xuân Hòa trên đường Lê Quý Đôn; Ảnh: PHAN ANH

Ông Dương Minh Hải, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Hòa, cho biết công trình "Đường cờ Tổ quốc" giai đoạn 1 được thực hiện trên 10 tuyến đường với sự tham gia của 1.685 hộ dân và các cơ quan, doanh nghiệp với tổng kinh phí 389 triệu đồng.

Từ đường cờ Tổ quốc đến đường hoa: Phường Xuân Hòa, TPHCM "thay áo" đón Xuân - Ảnh 2.

Ông Dương Minh Hải, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Hòa cho biết công trình "Đường cờ Tổ quốc" giai đoạn 1 được thực trên 10 tuyến đường; Ảnh: PHAN ANH

Đến giai đoạn 2, phường sẽ thực hiện trên các tuyến đường còn lại. Như vậy, 32 tuyến đường trên toàn phường sẽ rực rỡ cờ Tổ quốc.

Ông Dương Minh Hải cũng cho biết các vị trí lắp đặt trụ cờ, bảo đảm đúng quy cách, an toàn và mỹ quan đô thị. Đồng thời, tại 24 khu phố, nhân dân tích cực hưởng ứng, treo cờ đúng vị trí, đúng chuẩn mực, tạo nên không gian trang trọng, đồng bộ, thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Từ đường cờ Tổ quốc đến đường hoa: Phường Xuân Hòa, TPHCM "thay áo" đón Xuân - Ảnh 3.

Từ đường cờ Tổ quốc đến đường hoa: Phường Xuân Hòa, TPHCM "thay áo" đón Xuân - Ảnh 4.

Song song đó, mô hình "Đường hoa" được triển khai trên tuyến Trần Quốc Thảo và Lý Chính Thắng với tổng số 53 gốc cây xanh được trang trí hoa tươi.

Công trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, với sự đồng hành trách nhiệm của Ngân hàng Agribank. Việc trang trí bảo đảm không ảnh hưởng đến cây xanh và hạ tầng kỹ thuật, góp phần tăng mảng xanh, cải thiện cảnh quan, tạo không gian sống xanh - sạch - đẹp cho cộng đồng.

Từ đường cờ Tổ quốc đến đường hoa: Phường Xuân Hòa, TPHCM "thay áo" đón Xuân - Ảnh 5.

Phát biểu khánh thành, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu khẳng định: "Hai công trình được ra mắt hôm nay không chỉ có ý nghĩa về chỉnh trang đô thị mà còn mang giá trị chính trị - xã hội sâu sắc".

Theo ông Nguyễn Hùng Hậu, "Đường cờ Tổ quốc" thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết; "Đường hoa" là biểu tượng sinh động cho sự chung tay, đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, phường Xuân Hòa sẽ tiếp tục rà soát, mở rộng mô hình "Đường cờ Tổ quốc", đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia giữ gìn cảnh quan, trật tự đô thị, để các tuyến đường trên địa bàn phường ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh, góp phần mang đến cho nhân dân một mùa xuân Bính Ngọ 2026 an vui, nghĩa tình.

10 tuyến đường thực hiện "Đường cờ Tổ quốc"

1. Đường Lê Quý Đôn (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Thị Sáu), chiều dài 900 m, có 72 vị trí lắp đặt.

2. Đường Trần Quốc Toản (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Trần Quốc Thảo), chiều dài 400 m, có 32 vị trí lắp đặt.

3. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Cầu Công Lý), chiều dài khoảng 1,85 km, có 148 vị trí lắp đặt.

4. Đường Trần Quốc Thảo (từ Võ Văn Tần đến Hoàng Sa) có chiều dài khoảng 1,41 km, có 112 vị trí lắp đặt kết hợp thực hiện tuyến đường hoa.

5. Đường Hoàng Sa (từ Trần Quốc Thảo đến Hai Bà Trưng), chiều dài 1,441 km, có 57 vị trí lắp đặt tại lan can bờ kè kênh Nhiêu Lộc.

6. Đường Trần Cao Vân (từ Hai Bà Trưng đến vòng xoay Công Trường Quốc Tế), chiều dài 130 m có 10 vị trí lắp đặt.

7. Vòng xoay Công Trường Quốc Tế, chiều dài 283 m, có 15 vị trí lắp đặt.

8. Đường Võ Văn Tần (từ vòng xoay Công Trường Quốc Tế đến Cách Mạng Tháng Tám) chiều dài 1.190 m có 95 vị trí lắp đặt.

9. Đường Phạm Ngọc Thạch (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Thị Sáu) chiều dài 750 m có 60 vị trí lắp đặt.

10. Đường Pastẻu (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Trần Quốc Toản) chiều dài 1.100 m có 88 vị trí lắp đặt.

Ngoài ra, Bồn Cờ trước UBND phường Xuân Hòa lắp đặt 5 vị trí.


TPHCM Đường cờ Tổ quốc phường Xuân Hòa Công trình "Đường cờ Tổ quốc" khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" Xuân Hòa muôn sắc hoa
