Giáo dục

Khánh thành Tổ hợp giáo dục FPT Huế: Đưa AI, Robotics vào giảng dạy từ lớp 1

Quang Nhật

(NLĐO) - Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế với quy mô 20.000 người học đã được khánh thành. Ngay từ lớp 1 đã thực hiện giảng dạy AI, Robotics, STEM và ngoại ngữ.

Sáng 24-8, Tổ hợp giáo dục FPT Huế tại Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Thanh Thủy (TP Huế) đã khánh thành và đón những học sinh đầu tiên đến học. Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm của TP Huế hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Dạy AI, Robotics, STEM và ngoại ngữ ngay từ lớp 1

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế; ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan trên địa bàn; lãnh đạo Tập đoàn FPT.

Khánh thành Tổ hợp giáo dục FPT Huế: Đưa AI, Robotics vào giảng dạy từ lớp 1 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Thành phố Huế và lãnh đạo Tập đoàn FPT tại sự kiện.

Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế được xây dựng trên diện tích 8,68 ha, tổng diện tích xây dựng hơn 2 ha, kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng hoàng mai xứ Huế, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Hiện tại, hai khối giảng đường, phòng học, phòng chức năng và hạ tầng phụ trợ đã hoàn thiện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 300 học sinh phổ thông đầu tiên ngay sau lễ khánh thành.

Khánh thành Tổ hợp giáo dục FPT Huế: Đưa AI, Robotics vào giảng dạy từ lớp 1 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, phát biểu tại buổi lễ.

Huế là địa phương thứ 9 tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên có sự hiện diện của mảng giáo dục FPT. Tại đây bao gồm các bậc học giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, có quy mô đào tạo lên tới 20.000 người học. Tổ hợp được định hướng phát triển gắn kết đào tạo với các công nghệ mũi nhọn, như STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics... từ bậc phổ thông, qua đó góp phần thực thi có hiệu quả các nghị quyết trọng điểm của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khánh thành Tổ hợp giáo dục FPT Huế: Đưa AI, Robotics vào giảng dạy từ lớp 1 - Ảnh 3.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ tại buổi lễ.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, nhấn mạnh Việt Nam đã chọn con đường phát triển bằng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, là con đường nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn, song hành với việc đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông nhấn mạnh đất nước cần những nhân lực không chỉ giỏi công nghệ, mà còn đủ bản lĩnh đổi mới sáng tạo và dẫn dắt trí tuệ nhân tạo.

Khánh thành Tổ hợp giáo dục FPT Huế: Đưa AI, Robotics vào giảng dạy từ lớp 1 - Ảnh 4.

Đại diện Tập đoàn FPT và lãnh đạo TP Huế thực hiện nghi thức khánh thành Tổ hợp giáo dục FPT Huế

Tại hệ thống giáo dục FPT, việc quyết liệt đưa AI, Robotics, STEM và ngoại ngữ vào giảng dạy ngay từ lớp 1 chính là cách chuẩn bị một thế hệ công dân toàn cầu, góp phần thực hiện khát vọng đưa Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc 5 châu.

Phát biểu tại sự kiện, TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT, nhấn mạnh: "Giáo dục là lĩnh vực trọng yếu gắn liền với sứ mệnh của FPT. Mọi đột phá về khoa học công nghệ cũng như lợi thế cạnh tranh của Việt Nam đều quay về đầu tư cho con người và phát triển nguồn nhân lực.

Khánh thành Tổ hợp giáo dục FPT Huế: Đưa AI, Robotics vào giảng dạy từ lớp 1 - Ảnh 5.

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học FPT, phát biểu tại buổi lễ

Với triết lý mang lại nền giáo dục chất lượng cao, chi phí phù hợp và trải nghiệm học tập toàn diện, hệ thống giáo dục FPT cam kết đồng hành cùng TP Huế trong phát triển giáo dục gắn với công nghệ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, bồi đắp văn hóa hiện đại song hành với truyền thống, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số".

Ngay sau buổi lễ, học sinh FPT School Huế chính thức bước vào năm học mới 2025-2026. Các em được học tập trong môi trường giáo dục chất lượng cao, đa dạng trải nghiệm, chú trọng phát triển năng lực công nghệ, sáng tạo và hội nhập, đồng thời được rèn luyện kỹ năng tự lập và phát triển cá nhân toàn diện.

Đại học FPT tập đoàn FPT hệ thống giáo dục FPT trường FPT đào tạo AI
