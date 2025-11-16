200 lá cờ Tổ quốc được trao trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Tân Sơn Hòa

Sáng 16-11, khu phố 9, phường Tân Sơn Hoà, TPHCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Văn nghệ đầu giờ.

Các đại biểu tham dự chào cờ khai mạc.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa tặng quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại khu phố 9.

Báo cáo kết quả hoạt động khu phố 9, phường Tân Sơn Hòa trong năm 2025 tại Ngày hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khu phố, cho biết các chi hội khu phố đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khu phố đã đạt nhiều thành tích như "Dân vận khéo cấp Quận năm 2024", "Khu phố xuất sắc năm 2024" và danh hiệu "Khu phố văn hóa tiêu biểu trong 25 năm, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2000 - 2025”.

Phát biểu tại Ngày hội, bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hoà - bày tỏ mong muốn từ Ngày hội, khu phố sẽ tiếp tục lan tỏa thêm nhiều giá trị để xây dựng khu dân cư với 5 tiêu chí “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn - Văn minh”.

"Quan trọng hơn hết, tất cả chúng ta phải cùng nhau chung tay để xây dựng khu phố hạnh phúc, xây dựng phường Tân Sơn Hoà hạnh phúc” - bà Trương Lê Mỹ Ngọc nhấn mạnh.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hoà - phát biểu tại ngày hội.

Tiếp thu những định hướng của lãnh đạo phường, ông Nguyễn Văn Kháng, Bí thư Chi bộ khu phố, khẳng định sẽ lồng ghép hiệu quả vào các chương trình của khu phố. Từ đó, tiếp tục phát huy các giá trị tốt đẹp của khu phố.

Ông Nguyễn Văn Kháng, Bí thư Chi bộ khu phố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo phường.

Tại Ngày hội, Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho phường Tân Sơn Hoà để thực hiện các công trình "Đường cờ Tổ quốc", góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng cảnh quan đô thị văn minh.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc tại Ngày hội.

Cũng tại Ngày hội, các chi hội của khu phố đã chính thức phát động nhiều công trình thiết thực, ý nghĩa nhằm khuyến khích sự tham gia và hợp tác của người dân khu phố.

Các chi hội của khu phố phát động nhiều công trình thiết thực.

Dịp này, khu phố 9 cũng đã biểu dương 9 hộ "Gia đình văn hóa tiêu biểu" và 11 gương "Người tốt việc tốt".

Biểu dương các hộ "Gia đình văn hóa tiêu biểu".

Biểu dương các gương "Người tốt việc tốt".

Bên cạnh đó, khu phố còn trao tặng 11 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn và 20 phần quà cho các học sinh chăm ngoan.

Trao tặng các suất quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Trao tặng các phần quà cho các học sinh chăm ngoan.

Các gian hàng ẩm thực, gian hàng bình ổn giá tại Ngày hội.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động nhộn nhịp thu hút đông đảo người dân khu phố tham gia như gian hàng ẩm thực, gian hàng bình ổn giá với các mặt hàng nhu yếu phầm thiết yếu...