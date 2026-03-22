Khánh Vy nói về tin đồn hẹn hò Nguyên Khang

Xuất hiện trong talkshow "The Khang Show", Khánh Vy gây ấn tượng với hình ảnh thông minh, điềm tĩnh và giàu năng lượng tích cực. Trong cuộc trò chuyện cùng host Nguyên Khang, nữ MC lần đầu chia sẻ cởi mở về hành trình làm nghề, cuộc sống cá nhân cũng như những áp lực phía sau ánh đèn sân khấu.

Ở tuổi 25, Khánh Vy cho biết cô đang có lịch làm việc dày đặc với nhiều vai trò: ghi hình, xây dựng kịch bản, sản xuất nội dung số và hợp tác cùng các nhãn hàng. Dù bận rộn, cô vẫn duy trì thói quen ăn tối cùng gia đình để giữ cân bằng cảm xúc. Việc sống cùng bố mẹ là điểm tựa quan trọng giúp cô ổn định tinh thần giữa guồng quay công việc.

Trước những đồn đoán về mối quan hệ tình cảm với Nguyên Khang, Khánh Vy thẳng thắn cho biết hiện cô vẫn độc thân. Nữ MC chỉ mỉm cười trước việc khán giả "đẩy thuyền" và cho rằng chuyện tình cảm tùy duyên. Gia đình cũng không tạo áp lực hay đặt ra tiêu chuẩn cụ thể về bạn đời, giúp cô thoải mái trong lựa chọn cá nhân.

MC Khánh VY xuất hiện tại talkshow với vẻ ngoài tự tin, xinh đẹp

Trong công việc, Khánh Vy nhấn mạnh cô luôn nghiêm túc với mọi chương trình, không phân biệt quy mô. Dù từng thử sức ở các show giải trí, cô nhận ra bản thân phù hợp hơn với lĩnh vực giáo dục, bởi ở đó cô có thể phát huy thế mạnh về kiến thức và khả năng truyền đạt.

"Tôi thấy mình chưa đủ hài hước hay nhanh nhạy trong đối đáp để theo đuổi các show giải trí thuần túy. Nhưng với các chương trình giáo dục, tôi cảm thấy tự tin hơn vì đó là môi trường mình đã quen từ nhỏ", cô chia sẻ.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Khánh Vy đến khi trở thành MC của "Đường lên đỉnh Olympia". Cô kể nhận được lời mời bất ngờ từ ban tổ chức và quyết định nắm bắt cơ hội với tâm thế "cứ làm thôi". Ít ai biết, nữ MC từng có thời gian dài tự ti và không dám đăng ký thi dẫn chương trình vì nghĩ mình "chưa đủ giỏi".

Khánh Vy nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng"

Một trong những thử thách lớn với cô là giọng nói mang âm sắc miền Trung. Để phù hợp với công việc, Khánh Vy phải luyện tập phát âm để giọng nói rõ ràng, chuẩn xác hơn. Bù lại, khả năng biến hóa giọng nói lại trở thành lợi thế riêng giúp cô tạo dấu ấn.

Hiện tại, Khánh Vy cho biết cô có thu nhập ổn định, đủ để tự chủ tài chính. Tuy nhiên, điều cô tìm kiếm không chỉ là vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong nghề. Hình ảnh cô xây dựng trên mạng xã hội cũng phản ánh đúng đời sống thường ngày, hướng đến sự chân thật và gần gũi.

Nhìn lại hành trình đã qua, Khánh Vy cho rằng thành công của mình đến từ việc dám thử thách và không ngừng tiến về phía trước. Từ một cô gái từng nhiều tự ti, cô từng bước khẳng định bản thân và trở thành gương mặt trẻ nổi bật trong lĩnh vực giáo dục.