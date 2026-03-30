Khảo sát gây chú ý: 91% CĐV muốn bóng đá không VAR

Khảo sát do Hiệp hội Cổ động viên bóng đá Anh tiến hành trong bối cảnh công nghệ trợ lý trọng tài video (VAR) đã được triển khai trong bóng đá Anh hơn 8 năm.

Kết quả khảo sát cho thấy tới 91% người được hỏi tin rằng bóng đá sẽ tốt hơn nếu không có VAR.

Chỉ 2% đồng ý với nhận định VAR "giúp bóng đá trở nên thú vị hơn", trong khi 3% cho rằng công nghệ này cải thiện trải nghiệm đến sân xem trực tiếp.

Ngược lại, 81% người hâm mộ nói họ thích theo dõi các trận đấu không mà không áp dụng công nghệ VAR.

Trọng tài Paul Tierney kiểm tra VAR để xác định có hay không phạt đền trong trận đấu giữa Aston Villa và West Ham ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: PA

Cuộc thăm dò được thực hiện với hơn 7.000 người hâm mộ, phần lớn trong số đó thường xuyên đến sân. Điều này khiến kết quả càng đáng chú ý, bởi nó phản ánh trực tiếp cảm nhận của những người tiếp xúc gần nhất với bầu không khí trận đấu.

Dù vậy, không phải mọi điều chỉnh liên quan đến VAR đều bị phản đối. Hơn một nửa số người tham gia khảo sát ủng hộ việc trọng tài thông báo trực tiếp trên sân để giải thích các quyết định VAR tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Đây được xem là bước thay đổi giúp khán giả hiểu rõ hơn điều gì đang diễn ra, thay vì chỉ chờ đợi trong mơ hồ như trước.

Tuy nhiên, các đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng VAR lại không nhận được sự ủng hộ tương tự. Chỉ 21% người được hỏi đồng ý rằng VAR nên được dùng để xác định việc có nên cho hưởng phạt góc hay không, nội dung sẽ được thử nghiệm tại World Cup 2026.

Đa số cũng phản đối dùng VAR kiểm tra lại các quyết định liên quan đến thẻ vàng thứ 2.

Một điểm đáng chú ý khác là dù phản đối VAR nói chung, nhiều CĐV vẫn chấp nhận công nghệ này trong một số tình huống cụ thể.

Có 56% ủng hộ việc dùng VAR để xác định lỗi việt vị trong quá trình dẫn tới bàn thắng. Hơn 60% cho rằng hệ thống này nên kiểm tra các pha phạm lỗi có thể xảy ra.

Điều đó cho thấy phản ứng của người hâm mộ không hoàn toàn mang tính phủ nhận tuyệt đối, mà chủ yếu xuất phát từ cách VAR đang được vận hành.

Vấn đề bị chỉ trích nhiều nhất là thời gian xử lý VAR quá lâu. Có tới 96% người tham gia khảo sát không đồng ý với nhận định rằng các quyết định VAR "thường được giải quyết trong khoảng thời gian hợp lý".

Không dừng ở đó, 92% cho rằng VAR đã lấy đi niềm vui bùng nổ và tự nhiên trong những pha ăn mừng bàn thắng.

Đây là yếu tố tác động rất lớn đến cảm xúc của khán giả, bởi một trong những điều hấp dẫn nhất của bóng đá chính là khoảnh khắc vỡ òa ngay khi bóng vào lưới.

Dù người hâm mộ phản ứng mạnh, khả năng VAR bị loại bỏ hoàn toàn hiện vẫn rất thấp, theo Guardian.

Các đơn vị tổ chức giải đấu cũng như những CLB lớn vẫn cam kết tiếp tục sử dụng công nghệ này.

Hội đồng Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB), cơ quan làm luật của bóng đá thế giới, gần đây đã công bố kế hoạch rà soát hiệu quả vận hành của VAR trong 2 năm tới, nhưng không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào cho thấy hệ thống sẽ bị xóa bỏ.

Giám đốc điều hành FA Mark Bullingham cho biết mục tiêu của đợt rà soát là tìm ra cách sử dụng VAR hiệu quả nhất, sao cho vừa đảm bảo các quyết định lớn được đưa ra chính xác, vừa không làm trận đấu bị ngắt vụn và chậm nhịp quá mức.



