VAR từ chối bàn thắng của PVF-CAND, Khoa Ngô tỏa sáng giúp Công an TP HCM thắng 1-0

Cuộc đối đầu giữa Công an TP HCM và PVF-CAND trên sân Thống Nhất tối 15-3 diễn ra với nhịp độ khá căng thẳng ngay từ những phút đầu. Trên sân đối phương nhưng PVF-CAND vẫn chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, trong khi đội chủ nhà lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công.

Hàng công yếu kém và sự gắn kết rời rạc giữa các tuyến khiến đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức bị lấn lướt. Trong vòng 10 phút, PVF-CAND đã xuyên thủng lưới thủ thành Patrik Lê Giang.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính không công nhận bàn thắng vì cho rằng tiền đạo PVF-CAND phạm lỗi Quang Hùng trước khi ghi bàn. Quyết định này khiến ban huấn luyện đội khách bức xúc, làm trận đấu trở nên căng thẳng.

Sau tình huống gây tranh cãi, thế trận giằng co khiến cầu trường Thống Nhất vang dội. Phút 76, cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô tận dụng tốt cơ hội để tung cú dứt điểm chính xác, ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Công an TP HCM. Pha lập công của Khoa Ngô giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm, thu hút khoảng cách với nhóm dẫn đầu V-League 2025-2026.

Trong khi đó, PVF-CAND dù thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra không ít khó khăn cho đối thủ nhưng vẫn thiếu may mắn trong khâu dứt điểm, khiến họ phải ra về trắng tay và tiếp tục ở đáy bảng xếp hạng.

Cùng ngày, Thể Công Viettel thắng Hải Phòng 1-0 và tiếp tục giữ vị trí thứ 2 bảng xếp hạng, kém CAHN 4 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.