Khát khao phụng sự xã hội

Tiếng trải qua nhiều thiệt thòi từ bé: sức khỏe yếu, điều kiện học tập hạn chế do gia cảnh khó khăn. Anh nhiều lần chứng kiến những bạn học rất giỏi phải nghỉ học giữa chừng ở làng chài quê mình. Với anh, cái nghèo không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc, mà nhiều khi do sự bó hẹp của tư duy "học chỉ để làm nông, giữ trẻ hay bám biển". Khi lên thị xã học, anh nhận ra quê mình còn quá nhiều thiếu thốn so với mặt bằng chung. Vào đại học, Tiếng bắt đầu nhìn nhận những thử thách đó như một xuất phát điểm khác biệt để bản thân nỗ lực nhiều hơn.



Tiếng hiện là sinh viên năm thứ tư ngành Lý luận và Phương pháp dạy học môn toán tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM. Nhận thấy vấn đề thiếu hụt nhân lực giáo dục, Tiếng quyết tâm góp sức cho quê hương bằng cách tình nguyện giảng dạy các môn tự nhiên cho những tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận. Anh cũng đóng góp nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt trong giáo dục hòa nhập cho cộng đồng khiếm thị, bằng cách xây dựng chuỗi video bài giảng để mọi người thoải mái sử dụng trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Nguyễn Văn Tiếng rất tâm đắc với ý tưởng “lãnh đạo cộng hưởng” của Teach for Vietnam: Sự phát triển không đến từ cá nhân tách biệt, mà từ việc nâng đỡ lẫn nhau trong cộng đồng giáo dục

Tiếng biết ơn vì từng được xã hội nâng đỡ. Anh nhận được nhiều sự hỗ trợ từ địa phương, đạt Học bổng COPI (Children of Peace International - tổ chức nhân đạo phục vụ trẻ mồ côi ở Việt Nam) năm 2012-2021 và Học bổng Lương Văn Can suốt 4 năm đại học. Chính những điều đó càng thôi thúc anh hành động vì giáo dục. "Xã hội đã giúp tôi thay đổi số phận, nên tôi phải làm điều tương tự để có thêm nhiều số phận khác được thay đổi như tôi" - Tiếng chia sẻ.

Thấu hiểu khoảng cách học tập giữa trẻ em nông thôn và thành thị, Tiếng tích cực tham gia các dự án, chương trình hướng đến trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em yếu thế - những đối tượng thụ hưởng rất gần gũi với trải nghiệm và quan sát của anh từ thuở nhỏ. Đứng trước học trò, anh không phán xét hay so sánh, mà luôn cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh của từng em để có cách hỗ trợ phù hợp. Không chỉ giúp các em vượt qua cảm giác bỡ ngỡ, anh còn tìm cách để thu hẹp ranh giới tiếp cận tri thức. Tiếng đã đảm nhiệm giảng dạy môn STEM và là thành viên của chương trình Teach for Vietnam (Giảng dạy vì Việt Nam). Đây là dự án đầy tính nhân văn nhằm tìm kiếm và phát triển mạng lưới các nhà giáo dục tiên phong, đồng kiến tạo nên một nền giáo dục công bằng và chất lượng cho mọi trẻ em. Qua đó, anh cùng nhiều người trẻ tiếp cận và nhìn nhận sâu sắc các vấn đề của hệ sinh thái giáo dục ở tầm hệ thống, được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sư phạm và hiểu biết về đặc điểm cộng đồng để sẵn sàng dấn thân vào trường học và địa phương, nơi học sinh đang phải đối mặt nhiều rào cản trong việc tiếp cận chất lượng giáo dục toàn diện.

"Dù đảm nhiệm vị trí dạy học hay trở thành nhà quản lý giáo dục trong tương lai, mục tiêu cuối cùng của tôi vẫn không đổi. Đó là tạo nên một nền giáo dục công bằng, giúp mọi học sinh đều có cơ hội phát triển và vươn lên" - Tiếng nhấn mạnh.