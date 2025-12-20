Khát vọng vươn mình từ "đại công trường" quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Tôi lên tiếng

Khát vọng vươn mình từ "đại công trường" quốc gia

TS Đào Phạm Thịnh

Sự kiện đồng loạt khởi công, khánh thành và tập trung thi công 234 dự án trên toàn quốc không chỉ là những con số thống kê khô khan.

Đó là tiếng còi tàu báo hiệu một nhịp độ phát triển mới, là minh chứng sống động cho quyết tâm xóa bỏ tư duy "làm cầm chừng" để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chưa bao giờ bản đồ đầu tư công của đất nước lại chứng kiến một "đại công trường" sôi động và đồng bộ đến thế. Từ địa đầu Móng Cái đến đất Mũi Cà Mau, từ hạ tầng giao thông huyết mạch đến các công trình y tế, giáo dục, văn hóa..., 234 dự án trọng điểm đồng loạt được bấm nút tăng tốc. Đây không đơn thuần là một nghi thức hành chính, mà là một thông điệp chính trị mạnh mẽ gửi đến toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp: Cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam đang vận hành với công suất cao nhất, với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Nhìn vào danh mục 234 dự án này, chúng ta thấy gì? Không chỉ là bê-tông, sắt thép. Chúng ta thấy sự chuyển dịch cốt lõi trong tư duy điều hành. Nếu trước đây, đầu tư công thường bị gắn mác "ì ạch", "đội vốn", "chậm tiến độ" thì nay, sự quyết liệt của Chính phủ và các địa phương đã tạo ra một áp lực tích cực chưa từng có. Những chỉ đạo xuyên đêm, những chuyến thị sát xuyên lễ, xuyên Tết của lãnh đạo Chính phủ đã thổi một luồng sinh khí mới vào từng ban quản lý, từng nhà thầu. Khí thế "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng thắng mưa" không còn là khẩu hiệu sáo rỗng mà đã trở thành kỷ luật lao động trên các công trường.

Giá trị lớn nhất của đợt ra quân đồng loạt này nằm ở tính lan tỏa. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, đầu tư công chính là dòng vốn mồi quan trọng nhất để kích hoạt lại toàn bộ nền kinh tế. Một con đường cao tốc hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà nó mở ra không gian phát triển mới cho các khu công nghiệp, các đô thị vệ tinh. Một bệnh viện, trường học được xây mới không chỉ là an sinh xã hội, mà là nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - tài sản quý giá nhất của quốc gia.

Hơn thế nữa, việc đồng loạt triển khai 234 dự án còn là liều thuốc thử cho năng lực cán bộ và cơ chế, chính sách. Để guồng máy này chạy trơn tru, hàng loạt điểm nghẽn về pháp lý, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu... buộc phải được tháo gỡ tức thì. Đây chính là lúc cơ chế bảo vệ cán bộ "dám nghĩ, dám làm" phát huy tác dụng. Sẽ không có chỗ cho sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Kết quả của các dự án này sẽ là thước đo chính xác nhất cho năng lực quản trị địa phương và trách nhiệm với nhân dân.

Tuy nhiên, khởi công hay tăng tốc mới chỉ là bước đầu. Thách thức nằm ở chặng đường về đích. Bài học từ những dự án "đắp chiếu" trong quá khứ vẫn còn đó như những vết sẹo. Do đó, niềm vui, sự phấn khởi hôm nay phải đi kèm với sự tỉnh táo và giám sát chặt chẽ ngày mai. Chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu; chống lãng phí, tiêu cực phải được thực hiện triệt để. Đừng để áp lực tiến độ làm méo mó chất lượng, biến những công trình trăm tỉ, ngàn tỉ thành gánh nặng bảo trì sau này.

Sự kiện 234 dự án là một cú hích cần thiết để chúng ta hướng tới các cột mốc lịch sử năm 2030 và 2045. Tiếng máy reo trên các công trường hôm nay chính là nhịp đập của một cơ thể kinh tế đang hồi sinh và trỗi dậy mạnh mẽ. Người dân không chỉ chờ đợi những lễ khánh thành hoành tráng, họ chờ đợi sự thay đổi thực chất trong đời sống dân sinh từ chính hiệu quả mà các công trình này mang lại.

Đất nước đang đứng trước vận hội mới. Và những "đại công trường" hôm nay chính là những viên gạch vững chắc nhất để xây nên khát vọng Việt Nam hùng cường.

Tin liên quan

Trên "đại công trường" sân bay Long Thành ngày cuối năm

Trên "đại công trường" sân bay Long Thành ngày cuối năm

(NLĐO)- Hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư, người lao động thi công xuyên Tết trên "đại công trường" sân bay Long Thành những ngày cuối năm

Cận cảnh đại công trường dự án nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất

(NLĐO) - Đến nay, Ban quản lý dự án cho biết tổng khối lượng công trình thực hiện đạt khoảng 75-80% và đang theo đúng kế hoạch đặt ra.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên lễ 2-9 trên “đại công trường” sân bay Long Thành

(NLĐO)-Trên "đại công trường" sân bay Long Thành, các đơn vị huy động gần 14.000 nhân lực và khoảng 3.000 máy móc tổ chức hàng trăm mũi thi công dịp Lễ 2-9

Dự án Khởi công khánh thành đại công trường TS Đào Phạm Thịnh 234 dự án
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo