Thời sự

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên lễ 2-9 trên “đại công trường” sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Trên "đại công trường" sân bay Long Thành, các đơn vị huy động gần 14.000 nhân lực và khoảng 3.000 máy móc tổ chức hàng trăm mũi thi công dịp Lễ 2-9

Lễ 2-9, tại các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn thi công “3 ca, 4 kíp”; người lao động đi làm những ngày này được nhà thầu trả lương theo quy định của Nhà nước. Chủ đầu tư các dự án bố trí đầy đủ lực lượng trực, giám sát, đảm bảo việc thi công diễn ra an toàn, chất lượng.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 2.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 3.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 4.

Gần 6.000 nhân lực, máy móc thi công nhà ga sân bay Long Thành

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai nhiều gói thầu lớn, các đơn vị huy động gần 14.000 nhân lực và khoảng 3.000 máy móc tổ chức hàng trăm mũi thi công. 

Với nhà ga hành khách – hạng mục quan trọng nhất tại sân bay Long Thành, liên danh nhà thầu huy động gần 6.000 nhân lực, máy móc. Đến nay, nhà ga hành khách đã hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và 4 tầng; cơ bản hoàn thành lắp đặt kết cấu thép, lắp đặt khung đỡ vách kính, xây thô và đang triển khai công tác hoàn thiện nền, trần, ốp lát gạch. Hệ thống thiết bị nhà ga như: Xử lý hành lý (BHS), dẫn đậu tàu bay (VDGS), thang cuốn, thang bộ hành (ES/MW), nhà thầu đã vận chuyển vật tư, thiết bị đến công trình và đang tiến hành lắp đặt.

Về hạng mục giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, liên danh nhà thầu huy động hơn 3.300 nhân lực, máy móc thi công hệ thống tuynen kỹ thuật, các tuyến thoát nước hồ điều hòa, hệ thống cấp điện nguồn, đường và cầu cạn.

Riêng các gói thầu như hệ thống cung cấp nhiên liệu; giao thông kết nối; sân đỗ tàu bay; đường cất hạ cánh thứ 2; nhà ga hàng hóa, liên danh nhà thầu huy động hàng ngàn nhân lực, máy móc tăng tốc thi công. Đảm bảo cơ bản hoàn thành dự án ngày 19-12-2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, hơn 2.000 nhân lực, máy móc cũng đang thi công xuyên Lễ 2-9 tại các Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 TP HCM. Do tiến độ nhiều gói thầu tại các dự án này chậm so với kế hoạch nên chủ đầu tư yêu cầu thời gian tới nhà thầu tăng cường thêm nhân lực, máy móc, đẩy mạnh thi công “3 ca, 4 kíp”.

Một số hình ảnh trên "đại công trường" sân bay Long Thành:

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 6.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 7.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 8.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 9.

Máy móc thi công rầm rộ

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 10.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 11.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 12.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 13.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 14.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 15.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 16.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 17.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 18.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 19.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 20.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 21.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 22.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 23.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 24.

Gần 14.000 nhân lực thi công xuyên Lễ 2-9 trên "đại công trường" sân bay Long Thành- Ảnh 25.

Các đơn vị thi công, cũng như chủ đầu tư tăng tốc rút ngắn tiến độ phấn đấu đúng tiến độ Chính phủ đặt ra

    Thông báo