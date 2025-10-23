Khát vọng vươn ra biển lớn

Trong bối cảnh đó, Cần Giờ, với vị thế "cửa ngõ hướng biển", được xem là không gian phát triển chiến lược. Nhờ khu dự trữ sinh quyển thế giới (rừng ngập mặn), Cần Giờ không chỉ là "lá chắn tự nhiên" bảo vệ thành phố mà còn là nguồn lực quý giá trên trục phát triển hướng biển, để khai thác bền vững các giá trị kinh tế - sinh thái - du lịch.

Hiện tại, Cần Giờ đang được "đánh thức" bằng những dự án hạ tầng và quy hoạch mang tầm chiến lược. Cầu Cần Giờ bắc qua sông Soài Rạp, dự kiến khởi công trong thời gian tới, sẽ tạo ra tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực này với trung tâm thành phố, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Song song đó, dự án đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ quy mô gần 3.000 ha đang định hình một không gian đô thị sinh thái - thông minh, tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển bền vững quốc tế.

Cần Giờ có tiềm năng lớn trở thành "thiên đường du lịch xanh" nhờ hệ sinh thái đa dạng, nhưng hạ tầng hiện là điểm nghẽn. Khi cầu Cần Giờ và các tuyến giao thông hoàn thiện, cùng với đầu tư dịch vụ cao cấp, Cần Giờ hứa hẹn trở thành điểm đến cuối tuần hấp dẫn cho vùng đô thị TP HCM và một trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển mới.

Định hướng phát triển tại đây là "đánh thức" giá trị tự nhiên một cách bền vững: phát triển có chọn lọc, đặt mục tiêu bảo tồn song hành cùng khai thác. Khi đô thị, hạ tầng và du lịch cùng được quy hoạch trên nền tảng ESG++ (là phiên bản mở rộng của ESG, bên cạnh các yếu tố môi trường - xã hội - quản trị, còn bao gồm: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững), Cần Giờ sẽ trở thành biểu tượng cho khát vọng biển của TP HCM.

Trong tầm nhìn dài hạn, Cần Giờ không chỉ là một đô thị vệ tinh mà sẽ là cửa ngõ ra đại dương - trung tâm kết nối thương mại, du lịch, logistics biển, năng lượng tái tạo và nghiên cứu sinh thái. Đây là một hành trình đầy thách thức, đòi hỏi quyết tâm chính trị, sự đồng thuận của người dân và tầm nhìn quy hoạch bài bản.

Kỳ vọng Cần Giờ sẽ trở thành biểu tượng cho một TP HCM năng động trong kỷ nguyên mới: xanh, thông minh và hướng biển.



