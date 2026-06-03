Khen thưởng học sinh đoạt giải Kỳ thi Olympic Châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 3-6, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình cho biết UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức gặp mặt, khen thưởng các học sinh đoạt Huy Chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương và Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 26.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, trao thưởng cho các em học sinh đoạt giải trong các Kỳ thi Olympic Châu Á. Ảnh: Sở GD-ĐT Ninh Bình

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, tại Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO) lần thứ 20 diễn ra từ ngày 9 đến 10-5 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức với 37 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10 chuyên Tin - Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, đã xuất sắc giành Huy chương Bạc.

Trong khi đó, tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á năm 2026 (APhO) từ ngày 17 đến 25-5 tại Busan (Hàn Quốc) có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 209 thí sinh dự thi.

Tại kỳ thi này, Ninh Bình có 2 học sinh xuất sắc giành Huy chương Bạc gồm: Bùi Anh Tú, học sinh lớp 11 chuyên Lý - Trường THPT Chuyên Biên Hòa, và em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên Lý - Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Hai em Nguyễn Khánh Phúc và Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự Kỳ thi Olympic quốc tế môn Tin học và môn Vật lý năm 2026.

Với thành tích xuất sắc của mình, 3 học sinh trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen.

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 học sinh, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, bày tỏ vui mừng, tự hào trước những thành tích nổi bật của ngành giáo dục và các em học sinh. Đồng thời, khẳng định GD-ĐT luôn được tỉnh xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng quan trọng để phát triển nguồn nhân lực.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng, tuyên dương các học sinh đoạt giải trong các Kỳ thi Olympic Châu Á. Ảnh: Sở GD-ĐT Ninh Bình



Vì vậy, mỗi thành tích xuất sắc của học sinh không chỉ là niềm vui của gia đình, nhà trường mà còn là niềm tự hào chung của toàn tỉnh. Thành tích đặc biệt xuất sắc của ngành GD-ĐT càng ý nghĩa hơn khi 3 em học sinh được vinh danh hôm nay đều đến từ 3 trường THPT Chuyên tiêu biểu, đại diện cho truyền thống hiếu học và khoa bảng của các vùng quê thuộc tỉnh Ninh Bình hiện nay.

Theo ông Bình, trước mắt các em là đấu trường quốc tế, thử thách sẽ lớn hơn, áp lực sẽ nhiều hơn, nhưng ông tin tưởng, với nền tảng tri thức vững vàng, bản lĩnh đã được tôi luyện, các em sẽ tiếp tục tự tin tỏa sáng.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu ngành GD-ĐT trong thời gian tới quán triệt sâu sắc các chủ trương về phát triển giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục đổi mới công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi; tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao; chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát hiện, bồi dưỡng, thu hút nhân tài; tạo môi trường thuận lợi để học sinh và giáo viên phát triển năng lực, cống hiến cho quê hương, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.