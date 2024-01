Khen thưởng lực lượng phá nhanh vụ nữ cán bộ đoàn bị sát hại dã man

Liên quan đến vụ nữ cán bộ đoàn ở tỉnh Tiền Giang bị sát hại dã man, chiều 3-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre – vừa chủ trì buổi lễ trao thưởng cho tập thể và cá nhân do có thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh vụ án này.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã trao thưởng 20 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và tặng giấy khen cho 7 cá nhân. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã trao thưởng 20 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và tặng giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phá án.

Như đã thông tin, sáng 29-12-2023, người dân phát hiện một thi thể nằm trong bao tải nổi lên trên sông Hàm Luông (xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) nên liền trình báo với lực lượng chức năng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, lực lượng công an nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Do đó, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cấp tốc chỉ đạo các lực lượng liên quan sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nạn nhân là chị N.T.H. (SN 1996; ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Nơi phát hiện thi thể nữ cán bộ đoàn. Ảnh: Công an Bến Tre

Từ đây, Công an tỉnh Bến Tre đã khoanh vùng, xác minh và thu thập chứng cứ. Sau 72 giờ, kể từ khi phát hiện thi thể và sau 15 giờ khi xác định được danh tính chị H., Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã xác định được đối tượng gây án là Ngô Minh Thông (SN 1995; ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Thông là trung úy đang công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Cai Lậy, còn chị H. là cán bộ đoàn tại thị xã.

Ngô Minh Thông. Ảnh: Công an Bến Tre

Sau khi bị bắt giữ, Thông khai nhận do xuất phát mâu thuẫn tình cảm cá nhân với chị H. nên tối 27-12-2023, tại địa bàn TP Mỹ Tho (Tiền Giang), Thông đã dùng dây dù siết cổ chị H. đến chết rồi bỏ vào bao tải, sau đó chở thi thể nạn nhân sang Bến Tre rồi vứt xuống sông Hàm Luông nhằm phi tang.

Thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật "Tước danh hiệu Công an nhân dân" đối với Ngô Minh Thông.