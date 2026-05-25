Khép lại hành trình gắn bó, người hoạt động không chuyên trách nói lời tự hào

Chị Lâm Huỳnh Anh Thư (công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường) cảm nhận buổi lễ là một minh chứng rõ nét cho sự quan tâm sâu sắc, sự thấu hiểu và ghi nhận từ lãnh đạo phường đối với những đóng góp thầm lặng của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.

"Sự ghi nhận này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp chúng tôi cảm thấy những nỗ lực của mình thực sự có ý nghĩa và được trân trọng" - chị Thư xúc động chia sẻ.

Chị Lâm Huỳnh Anh Thư nhận thư cảm ơn từ lãnh đạo phường Diên Hồng

Chị Thư nhớ lại có những lúc công việc vất vả, áp lực. Nhưng chính sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và tình cảm của người dân đã trở thành động lực để đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tiếp tục gắn bó và cống hiến.

"Chúng tôi luôn tự hào vì đã được đồng hành cùng địa phương trong chặng đường xây dựng và phát triển; tự hào vì dù ở bất kỳ vị trí nào, chúng tôi cũng đã góp một phần công sức nhỏ bé cho cộng đồng và người dân" - chị Thư bày tỏ.

Chị Trần Nguyễn Thanh Trúc phát biểu chia tay

Chị Trần Nguyễn Thanh Trúc (công tác tại Phòng Văn hóa – Xã hội phường) cho biết chị gắn bó với phường Diên Hồng từ ngày 1-7-2025. Dù biết lực lượng này sẽ kết thúc nhiệm vụ trước ngày 31-5-2026 nhưng từ đó đến nay, chị cùng nhiều đồng nghiệp luôn làm việc trong sự nhiệt huyết, trách nhiệm.

"Thứ 2 tuần sau, sân cơ quan sẽ ít xe hơn. Anh chị cán bộ, công chức phải làm nhiều việc hơn. Công việc thì vẫn còn đó và chắc chắn sẽ nhiều thêm nữa. Chúc các anh chị ở lại luôn cố gắng, hoàn thành tốt mọi công việc, luôn nhiệt huyết để xây dựng và phát triển phường" - chị Trúc nói.

Chị Trúc cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để chị cùng nhiều đồng nghiệp làm việc, cống hiến và trưởng thành từng ngày.

Phường Diên Hồng tri ân người hoạt động không chuyên trách

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, cho biết chỉ còn ít ngày nữa, 39 người hoạt động không chuyên trách sẽ khép lại hành trình gắn bó với phường theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Theo ông Lê Văn Minh, trong suốt thời gian qua, người hoạt động không chuyên trách đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đặt rất nhiều tình cảm vào công việc. Qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị của phường ngày càng vững mạnh.

Phường Diên Hồng có 39 người hoạt động không chuyên trách sẽ kết thúc làm việc từ ngày 31-5

"Dù ở đâu, địa phương vẫn luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp thầm lặng của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách đối với sự phát triển của phường Diên Hồng. Chúng ta cũng sẽ còn gặp lại nhau trong những hoạt động, phong trào, hoặc ở bất kỳ đâu khi chúng ta nhắn tin, gọi điện cho nhau" - ông Lê Văn Minh gửi gắm.