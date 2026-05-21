Dự kiến mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách tại TPHCM khi nghỉ việc

Sở Nội vụ TPHCM vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị đề nghị góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện sắp xếp theo các Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn TPHCM.

Hơn 4.000 trường hợp cần giải quyết chế độ, chính sách

Theo dự thảo tờ trình của UBND TPHCM gửi HĐND thành phố, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò hỗ trợ tích cực cho hoạt động Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển địa phương.

Sở Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (Ảnh minh họa)

Người hoạt động không chuyên trách là nguồn nhân lực hỗ trợ trực tiếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh - xã hội tại cơ sở... Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn như đại dịch COVID-19 năm 2021, công tác bầu cử các cấp đều có sự đóng góp của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.

Theo số liệu thống kê, TPHCM có khoảng 5.017 người hoạt động không chuyên trách, đang bố trí hỗ trợ công việc tại khối Đảng, MTTQ, chính quyền cấp xã.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của UBND cấp xã báo cáo chỉ có khoảng 944 người hoạt động không chuyên trách có thể xem xét tiếp nhận vào công chức, viên chức theo quy định.

Như vậy, còn 4.073 người hoạt động không chuyên trách cần có phương án bố trí, giải quyết chế độ, chính sách khi thực hiện kết thúc việc sử dụng tại ngày 31-5-2026.

Theo dự thảo tờ trình, việc ban hành chính sách hỗ trợ thêm nhằm tri ân, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên của TPHCM đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Cạnh đó, giúp ổn định tâm lý, khích lệ tinh thần, tạo điều kiện cho lực lượng dôi dư có thêm nguồn lực để chuyển đổi công việc sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Dự trù hỗ trợ hơn 95 tỉ đồng

UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách sau khi kết thúc hoạt động không được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc không được bố trí làm tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Theo tính toán, tương ứng với mức hỗ trợ 3.510.000 đồng/năm công tác.

Thời gian để tính chế độ hỗ trợ là tổng thời gian tham gia công tác giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Hỗ trợ 1,0 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách sau khi kết thúc hoạt động được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc không được bố trí làm tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Theo tính toán, tương ứng với mức hỗ trợ 2.340.000 đồng/năm công tác.

Tổng số kinh phí dự trù để hỗ trợ cho 4.073 trường hợp người hoạt động không chuyên trách là 95.308.200.000 đồng.

UBND TPHCM đề xuất trình ban hành Nghị quyết của HĐND TPHCM quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào kỳ họp chuyên đề tháng 5-2026, dự kiến thời gian có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.