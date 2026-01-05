HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khỉ đuôi lợn tấn công, người phụ nữ phải khâu 15 mũi

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một con khỉ đuôi lợn từ rừng tự nhiên đã xuống khu dân cư ở Thanh Hóa cắn chết 1 con gà và tấn công một người phụ nữ

Ngày 5-1, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp xua đuổi một con khỉ đuôi lợn từ rừng tự nhiên xuống khu dân cư vào nhà dân tìm thức ăn, tấn công 1 người dân.

Khỉ đuôi lợn tấn công người phụ nữ khâu 15 mũi - Ảnh 1.

Hình ảnh con khỉ đuôi lợn từ rừng vào nhà dân tìm thức ăn

Theo Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, liên tiếp trong 2 ngày (4-1 và 5-1) một cá thể khỉ (được xác định là khỉ đuôi lợn) bất ngờ xuất hiện tại khu vực dân cư thuộc thôn Khằm, xã Hồi Xuân.

Cụ thể, vào 7 giờ 45 phút ngày 4-1, con khỉ này từ trên rừng tự nhiên xuống khu dân cư gần rừng tại thôn Khằm và đi vào nhà ông Phạm Bá Diện hái hoa quả trong vườn, đồng thời cắn chết 1 con gà nuôi và ăn 10 quả trứng gà đang ấp.

Tiếp đó, vào 7 giờ ngày 5-1, con khi đuôi lợn tiếp tục từ rừng xuống gia đình ông Hoàng Đình Giang (thôn Khằm; nhà gần bìa rừng) và tấn công bà Phạm Thị Chiến (SN 1958; vợ ông Giang), làm bà bị thương ở 2 cánh tay, phải nhập viện, khâu 15 mũi.

Khỉ đuôi lợn tấn công người phụ nữ khâu 15 mũi - Ảnh 2.

Cánh tay của bà Chiến bị khỉ đuôi lợn tấn công dẫn tới bị thương

Được biết, để xua đuổi đàn khỉ, hiện Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã cử 2 kiểm lâm viên túc trực tại thực địa, phối hợp với thôn, xã theo dõi, kịp thời phát hiện con khỉ trên xuất hiện để xua đuổi.

Khỉ đuôi lợn (do chúng có đuôi giống loài lợn, có tên gọi Macaca leonina, thuộc bộ linh trưởng) là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ. Loài này nằm trong nhóm IIB thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

tỉnh Thanh Hóa rừng tự nhiên khỉ đuôi lợn khỉ tấn công người cá thể khỉ
