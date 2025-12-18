Người dân bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào vườn nhà

Chiều 18-12, tin từ Công an xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina), nặng khoảng 3,5 kg, thuộc nhóm IIB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ, do gia đình bà Phan Thị Hiên (SN 1974, ngụ thôn 2, xã Hà Linh) tự nguyện giao nộp.

Gia đình bà Hiên bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn cho lực lượng chức năng

Trước đó, cá thể khỉ này đi lạc vào vườn nhà bà Hiên và được gia đình nuôi nhốt, chăm sóc. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, gia đình bà Hiên đã nhận thức rõ và chủ động giao nộp cá thể khỉ cho cơ quan chức năng.

Hiện, Công an xã Hà Linh và Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã hoàn tất thủ tục, bàn giao cá thể khỉ cho Vườn quốc gia Vũ Quang để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

