Giáo dục

Khi hoa hậu làm giảng viên, tiết học sẽ như thế nào?

Huế Xuân; Ảnh: NVCC

(NLĐO) - Hành trình trở thành giảng viên của Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017 Lê Âu Ngân Anh không phải một ngã rẽ, đó là một cơ duyên rất đẹp với nghề.

Hiện tại, ThS Lê Âu Ngân Anh (30 tuổi) đang đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng khoa du lịch – nhà hàng – khách sạn tại Trường ĐH Hoa Sen, đồng thời là nghiên cứu sinh của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Nàng hậu giàu năng lượng, mê dạy học

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cho biết bản thân đã từng làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên đến một giai đoạn, cô nhận ra mình muốn gắn bó với một công việc mang lại giá trị bền vững. Đó là công việc vừa có thể phát triển bản thân, vừa mang lại lợi ích cho thế hệ trẻ và xã hội.

Khi hoa hậu làm giảng viên, tiết học sẽ như thế nào? - Ảnh 1.

Năm 2017, Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam. Sau đó, cô đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế và tiếp tục đăng quang vị trí Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa.

"Tôi hi vọng khi con trai lớn lên có thể tự hào kể với bạn bè về ba mẹ của mình. Đi dạy cũng là cách để tôi trau dồi bản thân và hiểu con mình nhiều hơn. Nghề giáo không chỉ là công việc mà là một hành trình ý nghĩa để gieo giá trị và lan tỏa điều tích cực mỗi ngày" – ThS Ngân Anh cho biết.

Đứng trên bục giảng gần 6 năm, ThS Ngân Anh đã xây dựng một triết lý đứng lớp khác biệt. Cô không sợ mất hình ảnh của một nàng hậu, ngược lại còn rất hay "làm trò" để tạo cảm giác gần gũi.

Trong các tiết học, cô thường xuyên lồng ghép các trò chơi, tình huống thực tế và kỹ thuật role-play (nhập vai) vào bài giảng. ThS Ngân Anh cho rằng, sự hài hước và những lần cười phá lên trong lớp không đơn giản chỉ là giải trí mà còn tạo sự kết nổi giữa thầy và trò. Nếu không có sự tương tác của học trò, giảng viên cố gắng dạy như thế nào cũng không đạt hiệu quả.

Thông qua những đoạn video trên mạng xã hội, nhiều học sinh, sinh viên hiểu hơn về nghề quản trị sự kiện

Khi hoa hậu làm giảng viên, tiết học sẽ như thế nào? - Ảnh 2.

Cô giáo hoa hậu "siêu" gần gũi và thân thiết với sinh viên

Khi hoa hậu làm giảng viên, tiết học sẽ như thế nào? - Ảnh 3.

ThS Ngân Anh chụp cùng tân sinh viên ngành quản trị sự kiện

Khác hẳn với những hình ảnh giàu năng lượng trên mạng xã hội, người mẹ trẻ thừa nhận đã từng có lúc bị quá tải vì phải cố gắng cân bằng công việc, chăm sóc gia đình và việc học. Tuy nhiên, chưa bao giờ cô cảm thấy chán nản và muốn bỏ nghề giáo.

Những lúc ấy, nguồn "sạc pin" tốt nhất của cô là xem lại ảnh học trò tốt nghiệp, đọc những tin nhắn học trò khoe đã tìm được việc làm tốt, đúng chuyên môn.

"Từ những "chồi non" ngày đầu vào lớp giờ còn rụt rè nay đã vươn mạnh mẽ và bắt đầu cho "trái ngọt". Đó chính là động lực và niềm tin để tôi biết hành trình mình đang bước đi là đúng đắn" – ThS Ngân Anh chia sẻ.

Phụ nữ - đừng ngại thử thách

Dù bận rộn đến đâu, khung giờ từ 18-21 giờ tối luôn là thời gian cô dành cho gia đình, đặc biệt là con trai nhỏ. Sau khi con ngủ, cô mới làm tiếp những việc còn dang dở trong ngày hoặc dành thời gian nghiên cứu chuyên môn.

Khi hoa hậu làm giảng viên, tiết học sẽ như thế nào? - Ảnh 4.

Gia đình là "trạm sạc" năng lượng cố định của nữ giảng viên trẻ

Ngân Anh cho biết không khái niệm "cân bằng" nào là hoàn hảo đang đảm nhiệm nhiều vai trò với nhiều công việc khác nhau. "Ưu tiên số 1 của tôi là sức khỏe – cả thể chất và tinh thần. Vì nếu không có sức khỏe, tôi không thể phụ trách công việc ở Khoa tốt, một người mẹ tốt, hay hoàn thành chương trình học Tiến sĩ của mình" - Ngân Anh bày tỏ.

Các ưu tiên còn lại sẽ thay đổi theo thời điểm. Có "mùa" cô phải tập trung cao độ cho nghiên cứu để chuẩn bị cho các bài báo khoa học sẽ công bố. Thời gian hành chính trong ngày, cô tạo lập thói quen và thời gian biểu để giải quyết các công tác quản lý Khoa, kết nối doanh nghiệp và xây dựng hoạt động trải nghiệm cho sinh viên.

Thời gian cuối năm học thì ưu tiên công tác tuyển sinh, sinh viên thực tập hay bảo vệ hội đồng. Và tất nhiên, gia đình là "trạm sạc" năng lượng cố định của cô.

Ngân Anh chọn sử dụng quỹ thời gian bằng cách "tích hợp" thay vì "cân bằng". Quan trọng không phải bạn đang đảm đương nhiều việc, quan trọng là mình hiểu trách nhiệm và sự hiện diện trọn vẹn của mình ở mỗi vai trò.

Khi hoa hậu làm giảng viên, tiết học sẽ như thế nào? - Ảnh 5.

Khi hoa hậu làm giảng viên, tiết học sẽ như thế nào? - Ảnh 6.

Giảng viên trẻ truyền cảm hứng cho sinh viên

Với Ngân Anh, mỗi lần "lấn sân" sang một lĩnh vực, vai trò mới, chị đều bắt đầu bằng sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến.

Phó Trưởng khoa du lịch – nhà hàng – khách sạn khẳng định phụ nữ hoàn toàn có quyền bước ra khỏi vùng an toàn của mình để thử sức ở những lĩnh vực và vai trò khác nhau trong xã hội. Đôi khi, rào cản không xuất phát từ những lý do khách quan bên ngoài mà nằm trong chính suy nghĩ cá nhân, lo ngại sợ mình không đủ sức.

"Tôi mong phụ nữ trẻ đừng xem thử thách là áp lực, mà hãy xem đó là cơ hội để mở rộng giới hạn của mình. Khi chúng ta dám đi xa hơn một chút, dám đảm nhận trách nhiệm lớn hơn và dám tin vào năng lực của bản thân, giá trị của mình sẽ tự nhiên được nâng lên. Không cần ồn ào, chỉ cần bền bỉ và tử tế với lựa chọn của chính mình" – ThS Ngân Anh cho biết.


    Thông báo