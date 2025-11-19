Tối 19-11, UBND TPHCM tổ chức Lễ tôn vinh nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) TP HCM; đồng thời trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025.

Dự chương trình có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TPHCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhìn nhận những thành tựu vẻ vang trong hành trình 50 xây dựng đổi mới và phát triển GD-ĐT không chỉ là nền tảng quan trọng mà còn là động lực để TPHCM tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những công dân có trách nhiệm, có bản lĩnh chinh phục tri thức, có tư duy sáng tạo và là nguồn nhân lực chất lượng đảm đương vai trò hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết (bên phải) trao tặng bằng khen cho nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển ngành GD-ĐT TP HCM

Phó Chủ tịch TP Trần Thị Diệu Thúy chia sẻ từ năm 1986 đến nay, bên cạnh các lĩnh vực khác, GD-ĐT TP HCM không ngừng đổi mới, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Đó là tiên phong triển khai nhiều chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học đáp ứng chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của người học trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.

TPHCM là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai thực hiện bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn; triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "Trường học số"…

Kể từ ngày thống nhất đất nước đến nay, TPHCM đã xây dựng được hàng ngàn phòng học mới, đảm bảo mỗi người dân sinh sống trên địa bàn trong độ tuổi học tập đều được hưởng thụ điều kiện học tập ngày càng tốt hơn… "Trong những thành tựu đó, chúng ta không thể không nhắc đến các thầy cô giáo – những người lặng lẽ cống hiến cho giáo dục, tận tụy và trách nhiệm trong mỗi bài giảng, mỗi giờ lên lớp" - bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị DIệu Thúy (bên phải) trao tặng bằng khen cho nhà giáo tiêu biểu trong trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển ngành GD-ĐT TP HCM

Tại lễ tôn vinh, có 9 nhà giáo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước tặng. Trong đó, Huân chương Lao động hạng Nhì trao tặng bà Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà.

Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Huỳnh Thanh Nhân (bên phải) và ông Nguyễn Văn Hiếu (bên trái), Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM trao tặng bằng khen cho giáo viên đạt giải Võ Trường Toản năm 2025

8 nhà giáo được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, gồm: Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM; ông Đặng Đình Quý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa); ông Trần Hoài Thanh, Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành); ông Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc (xã Tân Nhựt); ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh); bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa); bà Hà Ngọc Minh Thi, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định (phường Hiệp Bình) và ông Quách Đức Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An).

Tại buổi lễ, 50 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025. Đây là giải thưởng do Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.