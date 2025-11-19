HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TPHCM: Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản

Đặng Trinh. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Có 9 nhà giáo ở TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước tặng.

Tối 19-11, UBND TPHCM tổ chức Lễ tôn vinh nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) TP HCM; đồng thời trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025.

Dự chương trình có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TPHCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhìn nhận những thành tựu vẻ vang trong hành trình 50 xây dựng đổi mới và phát triển GD-ĐT không chỉ là nền tảng quan trọng mà còn là động lực để TPHCM tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những công dân có trách nhiệm, có bản lĩnh chinh phục tri thức, có tư duy sáng tạo và là nguồn nhân lực chất lượng đảm đương vai trò hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

TP HCM: Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu trong 50 năm và trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết (bên phải) trao tặng bằng khen cho nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển ngành GD-ĐT TP HCM

Phó Chủ tịch TP Trần Thị Diệu Thúy chia sẻ từ năm 1986 đến nay, bên cạnh các lĩnh vực khác, GD-ĐT TP HCM không ngừng đổi mới, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Đó là tiên phong triển khai nhiều chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học đáp ứng chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của người học trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.

TPHCM là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai thực hiện bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn; triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "Trường học số"…

Kể từ ngày thống nhất đất nước đến nay, TPHCM đã xây dựng được hàng ngàn phòng học mới, đảm bảo mỗi người dân sinh sống trên địa bàn trong độ tuổi học tập đều được hưởng thụ điều kiện học tập ngày càng tốt hơn… "Trong những thành tựu đó, chúng ta không thể không nhắc đến các thầy cô giáo – những người lặng lẽ cống hiến cho giáo dục, tận tụy và trách nhiệm trong mỗi bài giảng, mỗi giờ lên lớp" - bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

TP HCM: Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu trong 50 năm và trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị DIệu Thúy (bên phải) trao tặng bằng khen cho nhà giáo tiêu biểu trong trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển ngành GD-ĐT TP HCM

Tại lễ tôn vinh, có 9 nhà giáo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước tặng. Trong đó, Huân chương Lao động hạng Nhì trao tặng bà Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà.

TP HCM: Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu trong 50 năm và trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Huỳnh Thanh Nhân (bên phải) và ông Nguyễn Văn Hiếu (bên trái), Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM trao tặng bằng khen cho giáo viên đạt giải Võ Trường Toản năm 2025

8 nhà giáo được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, gồm: Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM; ông Đặng Đình Quý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa); ông Trần Hoài Thanh, Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành); ông Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc (xã Tân Nhựt); ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh); bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa); bà Hà Ngọc Minh Thi, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định (phường Hiệp Bình) và ông Quách Đức Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An).

Tại buổi lễ, 50 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025. Đây là giải thưởng do Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tin liên quan

Khen thưởng 76 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc

Khen thưởng 76 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa khen thưởng 9 tập thể và 76 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đạt thành tích xuất sắc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu

(NLĐO)- Chiều 15-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt 60 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu trên toàn quốc nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

50 nhà giáo ở TP HCM đạt Giải thưởng Võ Trường Toản 2025 là những ai?

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM vừa chính thức công bố danh sách 50 nhà giáo ở TP HCM đạt giải Võ Trường Toản năm 2025

nguồn nhân lực thế hệ trẻ Tư duy sáng tạo chương trình đào tạo tiếng Anh Tôn vinh nhà giáo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo