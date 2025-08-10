Khi ký ức hóa hình trong "Lời của gió"

Sáng 10-8, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TP HCM), nhà điêu khắc Nguyễn Hoàng Ánh đã khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên "Lời của gió".

Triển lãm trưng bày hơn 80 tác phẩm điêu khắc, kèm theo một số ký họa, tư liệu nghiên cứu từ thời sinh viên - như một lát cắt hoài niệm vừa mạnh mẽ, khẳng định tâm huyết sáng tạo của một nghệ sĩ trải qua hàng chục năm miệt mài cầm đục và gọt tỉa.

Điêu khắc gia Nguyễn Hoàng Ánh phát biểu khai mạc triển lãm cá nhân "Lời của gió"

Hoạ sĩ Phan Trọng Văn nhận định: "Lời của gió" gợi một cảm giác nhẹ tênh, mong manh và thoáng qua, như những cơn gió vô hình lướt ngang bề mặt đồng đúc hay phiến đá đục… sự tinh giản nhưng đầy ám ảnh".

Sinh năm 1960, Nguyễn Hoàng Ánh là một điêu khắc gia trải qua hơn 30 năm gắn bó cùng công tác sáng tác, giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ điêu khắc gia trẻ.

Ông đã tìm thấy cho mình một ngôn ngữ điêu khắc tinh giản mà giàu cảm xúc, nơi mỗi hình khối, khoảng rỗng hay bề mặt chất liệu đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Một số hình ảnh tại triển lãm "Lời của gió"

Ở giai đoạn này, tác phẩm của ông không còn ồn ào phô diễn, mà nghiêng về sự tinh tế, hàm súc, lắng đọng, như thể mọi trải nghiệm sống, mọi biến động nghề nghiệp đã được chưng cất thành những "lời" chỉ có gió mới đủ sức truyền đi.

"Lời của gió", vì thế, vừa là cuộc trở về với những rung cảm nguyên sơ, vừa là lời khẳng định phong cách ở một giai đoạn nghệ thuật viên mãn.



