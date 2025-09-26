Khi nào khởi động đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài?

Sở Xây dựng TP HCM vừa cung cấp thông tin liên quan đến phương án kết nối hạ tầng giữa TP HCM và tỉnh Tây Ninh, đồng thời cập nhật tiến độ một số dự án trọng điểm đang triển khai.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, Tây Ninh giữ vai trò cửa ngõ chiến lược phía Tây Bắc, không chỉ kết nối trực tiếp với Campuchia và hành lang Xuyên Á, mà còn là hướng quan trọng để gắn kết TP HCM với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc sớm mở các tuyến giao thông mới được xem là yếu tố then chốt để tạo động lực phát triển kinh tế vùng, giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu.

Tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài dài 57 km được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược giữa TP HCM và Tây Ninh, nhưng đến nay vẫn chưa có mốc triển khai cụ thể

Trong giai đoạn 2025-2030, TP HCM và Tây Ninh sẽ tập trung đầu tư, mở rộng nhiều tuyến đường quan trọng theo quy hoạch, bao gồm Quốc lộ 50B, tuyến Võ Văn Kiệt nối dài, đường mở mới Tây Bắc, cùng với dự án nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9), xây dựng cầu Lớn, cầu Rạch Dơi… Những dự án này được kỳ vọng không chỉ cải thiện khả năng lưu thông hàng hóa và hành khách mà còn góp phần hình thành trục giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Dù vậy, quá trình triển khai các dự án kết nối liên vùng vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Nổi bật nhất là vấn đề huy động nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng, cũng như những vướng mắc liên quan đến thẩm quyền quản lý, phê duyệt.

Để tháo gỡ, UBND TP HCM đã nhiều lần kiến nghị Trung ương quan tâm, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, nhất là các công trình mang tính chất kết nối vùng. Thành phố cũng đề xuất lộ trình đầu tư đồng bộ trong giai đoạn 2026-2030, bao gồm cao tốc TP HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1), Quốc lộ 50B, các tuyến vành đai 3 và vành đai 4, nhằm bảo đảm tính liên kết, giảm tình trạng hạ tầng phát triển manh mún.

Đối với đường sắt, tuyến Bàu Bàng - Mộc Bài dài khoảng 57 km đã được xác định trong quy hoạch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyến có điểm đầu tại ga Tân Hưng (TP HCM) và điểm cuối tại ga Mộc Bài (Tây Ninh), đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với hai tuyến đường sắt quốc gia là TP HCM - Lộc Ninh và TP HCM - Tây Ninh.

Tuy nhiên, tuyến này hiện chưa nằm trong quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia. Do đó, UBND TP HCM và UBND tỉnh Tây Ninh đang phối hợp rà soát, đưa vào quy hoạch điều chỉnh sau khi sắp xếp địa giới hành chính, đồng thời xem xét tính khả thi để sớm triển khai trong tương lai.

Riêng tuyến đường sắt TP HCM - Mộc Bài, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể.

Về hạ tầng đường thủy, hai địa phương đã thống nhất chủ trương nghiên cứu nạo vét một số đoạn trên sông Sài Gòn, vừa phục vụ tận thu cát làm nguồn vật liệu cho dự án đường Vành đai 4 TP HCM, vừa bảo đảm cải thiện khả năng lưu thông đường thủy, phục vụ cho phát triển logistics và vận tải liên vùng.