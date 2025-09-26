Khi nào khởi động đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khi nào khởi động đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài?

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM đẩy mạnh kết nối hạ tầng với Tây Ninh, tập trung mở tuyến mới, phát triển đường sắt, nạo vét sông Sài Gòn để tăng liên kết vùng

Sở Xây dựng TP HCM vừa cung cấp thông tin liên quan đến phương án kết nối hạ tầng giữa TP HCM và tỉnh Tây Ninh, đồng thời cập nhật tiến độ một số dự án trọng điểm đang triển khai.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, Tây Ninh giữ vai trò cửa ngõ chiến lược phía Tây Bắc, không chỉ kết nối trực tiếp với Campuchia và hành lang Xuyên Á, mà còn là hướng quan trọng để gắn kết TP HCM với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc sớm mở các tuyến giao thông mới được xem là yếu tố then chốt để tạo động lực phát triển kinh tế vùng, giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu.

Khi nào khởi động đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài?- Ảnh 1.

Tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài dài 57 km được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược giữa TP HCM và Tây Ninh, nhưng đến nay vẫn chưa có mốc triển khai cụ thể

Trong giai đoạn 2025-2030, TP HCM và Tây Ninh sẽ tập trung đầu tư, mở rộng nhiều tuyến đường quan trọng theo quy hoạch, bao gồm Quốc lộ 50B, tuyến Võ Văn Kiệt nối dài, đường mở mới Tây Bắc, cùng với dự án nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9), xây dựng cầu Lớn, cầu Rạch Dơi… Những dự án này được kỳ vọng không chỉ cải thiện khả năng lưu thông hàng hóa và hành khách mà còn góp phần hình thành trục giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Dù vậy, quá trình triển khai các dự án kết nối liên vùng vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Nổi bật nhất là vấn đề huy động nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng, cũng như những vướng mắc liên quan đến thẩm quyền quản lý, phê duyệt.

Để tháo gỡ, UBND TP HCM đã nhiều lần kiến nghị Trung ương quan tâm, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, nhất là các công trình mang tính chất kết nối vùng. Thành phố cũng đề xuất lộ trình đầu tư đồng bộ trong giai đoạn 2026-2030, bao gồm cao tốc TP HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1), Quốc lộ 50B, các tuyến vành đai 3 và vành đai 4, nhằm bảo đảm tính liên kết, giảm tình trạng hạ tầng phát triển manh mún.

Đối với đường sắt, tuyến Bàu Bàng - Mộc Bài dài khoảng 57 km đã được xác định trong quy hoạch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyến có điểm đầu tại ga Tân Hưng (TP HCM) và điểm cuối tại ga Mộc Bài (Tây Ninh), đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với hai tuyến đường sắt quốc gia là TP HCM - Lộc Ninh và TP HCM - Tây Ninh.

Tuy nhiên, tuyến này hiện chưa nằm trong quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia. Do đó, UBND TP HCM và UBND tỉnh Tây Ninh đang phối hợp rà soát, đưa vào quy hoạch điều chỉnh sau khi sắp xếp địa giới hành chính, đồng thời xem xét tính khả thi để sớm triển khai trong tương lai.

Riêng tuyến đường sắt TP HCM - Mộc Bài, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể.

Về hạ tầng đường thủy, hai địa phương đã thống nhất chủ trương nghiên cứu nạo vét một số đoạn trên sông Sài Gòn, vừa phục vụ tận thu cát làm nguồn vật liệu cho dự án đường Vành đai 4 TP HCM, vừa bảo đảm cải thiện khả năng lưu thông đường thủy, phục vụ cho phát triển logistics và vận tải liên vùng.

Tin liên quan

Chủ động xây dựng phương án đầu tư tuyến đường sắt 3,5 tỉ USD Thủ Thiêm - Long Thành

Chủ động xây dựng phương án đầu tư tuyến đường sắt 3,5 tỉ USD Thủ Thiêm - Long Thành

(NLĐO) - Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc pháp lý để sớm triển khai, kết nối 2 sân bay lớn

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 8,3 tỉ USD

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để khởi công vào ngày 19-12

Cố băng qua đường sắt, 1 người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

(NLĐO)- Mặc dù hệ thống cảnh báo đã phát tín hiệu, nhưng một người đàn ông ở Ninh Bình vẫn đi xe máy vượt đường sắt và bị đoàn tàu tông tử vong.

TP HCM đường sắt Bàu Bàng dự án giao thông liên vùng kết nối TP HCM - Tây Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo